"Природний відбір": в мережі показали небезпечні розваги підлітків

Показали, як дівчата ризикують життям
У мережі показали фото того, якою небезпечною розвагою займаються підлітки. Знімок опублікували на сторінці "Київ Лайф" у Facebook.
На фотографії видно дівчат, які ходять по рейках і вагону електрички без всякої страховки і перебуваючи в граничній небезпеці.
"Як з цим боротися? Що ви про це думаєте?" – написано в публікації.
Фото: небезпечна розвага підлітків (facebook.com/kyiv.group)
Користувачі активно коментують посаду і пропонують свої варіанти боротьби з таким розвагою.
"Поручні мазутом мазати",
"Природний відбір в дії",
"Ременем по одному місцю",
"Ідіотів повинно бути менше! Тому боротися з цим не треба!"
"Це не розуміння того, що через мить чи мертвий або інвалід",
"Пустити електричку з більшою швидкістю",
"А що треба боротися? - природний відбір",
"Ніколи не бачив жіночий зацепинг... Думав, це пацанська забава", - написали в коментарях користувачі.
Скріншоти коментарів (facebook.com/kyiv.group)
Нагадаємо, в Києві невідомі вирішили влаштувати екстремальну поїздку на електричці. Зацепери були помічені на станції "Зеніт".
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