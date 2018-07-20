"Природний відбір": в мережі показали небезпечні розваги підлітків

Ілюстративне фото (pixabay)

Показали, як дівчата ризикують життям

У мережі показали фото того, якою небезпечною розвагою займаються підлітки. Знімок опублікували на сторінці "Київ Лайф" у Facebook.

На фотографії видно дівчат, які ходять по рейках і вагону електрички без всякої страховки і перебуваючи в граничній небезпеці.

"Як з цим боротися? Що ви про це думаєте?" – написано в публікації.

Фото: небезпечна розвага підлітків (facebook.com/kyiv.group)

Користувачі активно коментують посаду і пропонують свої варіанти боротьби з таким розвагою.

"Поручні мазутом мазати",

"Природний відбір в дії",

"Ременем по одному місцю",

"Ідіотів повинно бути менше! Тому боротися з цим не треба!"

"Це не розуміння того, що через мить чи мертвий або інвалід",

"Пустити електричку з більшою швидкістю",

"А що треба боротися? - природний відбір",

"Ніколи не бачив жіночий зацепинг... Думав, це пацанська забава", - написали в коментарях користувачі.

Скріншоти коментарів (facebook.com/kyiv.group)

Нагадаємо, в Києві невідомі вирішили влаштувати екстремальну поїздку на електричці. Зацепери були помічені на станції "Зеніт".

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