"Естественный отбор": в сети показали опасные развлечения подростков

Иллюстративное фото (pixabay)

Показали, как девочки рискуют жизнью

В сети показали фото того, каким опасным развлечением занимаются подростки. Снимок опубликовали на странице "Киев Лайф" в Facebook.

На фотографии видно девочек, которые ходят по рельсам и вагону электрички безо всякой страховки и находясь в предельной опасности.

"Как с этим бороться? Что вы об этом думаете?" – написано в публикации.

Фото: опасное развлечение подростков (facebook.com/kyiv.group)

Пользователи активно комментируют пост и предлагают свои варианты борьбы с таким развлечением.

"Поручни мазутом мазать",

"Естественный отбор в действии",

"Ремнем по одному месту",

"Идиотов должно быть меньше! Поэтому бороться с этим не надо!",

"Это не понимание того, что через мгновение или мертвый или инвалид",

"Пустить электричку с большей скоростью",

"А что надо бороться? - естественный отбор",

"Никогда не видел женский зацепинг... Думал, это пацанская забава", - написали в комментариях пользователи.

Скриншоты комментариев (facebook.com/kyiv.group)

Напомним, в Киеве неизвестные решили устроить экстремальную поездку на электричке. Зацеперы были замечены на станции "Зенит".

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