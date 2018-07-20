"Естественный отбор": в сети показали опасные развлечения подростков

Показали, как девочки рискуют жизнью
В сети показали фото того, каким опасным развлечением занимаются подростки. Снимок опубликовали на странице "Киев Лайф" в Facebook.
На фотографии видно девочек, которые ходят по рельсам и вагону электрички безо всякой страховки и находясь в предельной опасности.
"Как с этим бороться? Что вы об этом думаете?" – написано в публикации.
Фото: опасное развлечение подростков (facebook.com/kyiv.group)
Пользователи активно комментируют пост и предлагают свои варианты борьбы с таким развлечением.
"Поручни мазутом мазать",
"Естественный отбор в действии",
"Ремнем по одному месту",
"Идиотов должно быть меньше! Поэтому бороться с этим не надо!",
"Это не понимание того, что через мгновение или мертвый или инвалид",
"Пустить электричку с большей скоростью",
"А что надо бороться? - естественный отбор",
"Никогда не видел женский зацепинг... Думал, это пацанская забава", - написали в комментариях пользователи.
Скриншоты комментариев (facebook.com/kyiv.group)
Напомним, в Киеве неизвестные решили устроить экстремальную поездку на электричке. Зацеперы были замечены на станции "Зенит".
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