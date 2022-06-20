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Ось так це робиться! У Маріуполі діти розправилися з прапором окупантів: красномовне відео

Колаж РБК-Україна: у Маріуполі хлопчик викинув російський прапор
Автор: Володимир Костирін

У Маріуполі, тимчасово окупованому російськими військами, діти зняли прапор загарбників і викинули подалі в підвал одного зі спорожнілих будинків до купи сміття, бо не мають наміру терпіти символіку інтервентів на своїх вулицях.

Процес "дерашизації" українського міста-героя зняв на відео хлопчик, записавши на камеру повчальне звернення. Сам ролик розійшовся мережею.

Відповідні кадри опублікував радник мер Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

На записі видно, що юний житель Маріуполя несе російський прапор на його нове місце - серед сміття у напівзруйнованій будівлі.

Сміливий хлопчик не підбирає виразів, описуючи, як з друзями вчинили з прапором країни-агресора. А також хлопчина закликав не забувати, що Маріуполь - Україна, і російським окупантам тут не раді.

"Побачили цю ху*ню таку, саме ганчірку полову, у нас в місті. І вирішили - нах*й вона тут нам потрібна? Зняли її по-чоловічому. Нас*али на неї. Ну в принципі вона тільки на це і придатна. І кудись геть туди її треба викинути. Бо нах*й вона нам тут потрібна, така ганчірка!? Полетіла!.. Ось так це робиться!. Окуповані території - це Україна, не забувайте цього!" - сказав юний маріуполець.

Увага: у ролику звучить нецензурна лайка!

Відео: у Маріуполі хлопчик викинув російський прапор і зробив заяву

Раніше з'явилися показові фото, які демонструють, що російські окупанти повернули Маріуполь у Середньовіччя.

Нагадаємо також, перед цим стало відомо, що в захопленому військами РФ Маріуполі щодня по 10-15 людей скаржаться на симптоми холери чи дизентерії.

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МаріупольОкуповані території