Ось так це робиться! У Маріуполі діти розправилися з прапором окупантів: красномовне відео

На записі видно, що юний житель Маріуполя несе російський прапор на його нове місце - серед сміття у напівзруйнованій будівлі.

Сміливий хлопчик не підбирає виразів, описуючи, як з друзями вчинили з прапором країни-агресора. А також хлопчина закликав не забувати, що Маріуполь - Україна, і російським окупантам тут не раді.

"Побачили цю ху*ню таку, саме ганчірку полову, у нас в місті. І вирішили - нах*й вона тут нам потрібна? Зняли її по-чоловічому. Нас*али на неї. Ну в принципі вона тільки на це і придатна. І кудись геть туди її треба викинути. Бо нах*й вона нам тут потрібна, така ганчірка!? Полетіла!.. Ось так це робиться!. Окуповані території - це Україна, не забувайте цього!" - сказав юний маріуполець.

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Відео: у Маріуполі хлопчик викинув російський прапор і зробив заяву