UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вот так это делается! В Мариуполе дети расправились с флагом оккупантов: красноречивое видео

Коллаж РБК-Украина: в Мариуполе мальчик выкинул российский флаг
Автор: Владимир Костырин

В Мариуполе, временно оккупированном российскими войсками, дети сняли флаг захватчиков и выкинули подальше в подвал одного из опустевших домов к куче мусора, так как не намерены терпеть символику интервентов на своих улицах.

Процесс "дерашизации" украинского города-героя снял на видео мальчик, записав на камеру поучительное обращение. Сам ролик разошелся в сети.

Соответствующие кадры опубликовал советник мэр Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

На записи видно, что юный житель Мариуполя несет российский флаг на его новое место - среди мусора в полуразрушенном здании.

Смелый мальчик не подбирает выражений, описывая, как с друзьями поступили с флагом страны-агрессора. А также паренек призвал не забывать, что Мариуполь - Украина, и российским оккупантам тут не рады.

"Увидели эту ху*ню такую, именно тряпку половую, у нас в городе. И решили - нах*й она тут нам нужна? Сняли ее по-мужски. Нас*али на нее. Ну в принципе она только на это и годная. И куда-то вон туда ее надо выбросить. Потому что нах*й она нам тут нужна, такая ганчирка!? Полетела!.. Вот так это делается!. Оккупированные территории - это Украина, не забывайте этого!" - сказал юный мариуполец.

Внимание: в ролике звучит нецензурная брань!

Видео: в Мариуполе мальчик выбросил российский флаг и сделал заявление

Ранее появились показательные фото, демонстрирующие, что российские оккупанты вернули Мариуполь в Средневековье.

Напомним также, перед этим стало известно, что в захваченном войсками РФ Мариуполе ежедневно по 10-15 человек жалуются на симптомы холеры или дизентерии.

Читайте РБК-Украина в Google News
МариупольОккупированные территории