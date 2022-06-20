Вот так это делается! В Мариуполе дети расправились с флагом оккупантов: красноречивое видео

На записи видно, что юный житель Мариуполя несет российский флаг на его новое место - среди мусора в полуразрушенном здании.

Смелый мальчик не подбирает выражений, описывая, как с друзьями поступили с флагом страны-агрессора. А также паренек призвал не забывать, что Мариуполь - Украина, и российским оккупантам тут не рады.

"Увидели эту ху*ню такую, именно тряпку половую, у нас в городе. И решили - нах*й она тут нам нужна? Сняли ее по-мужски. Нас*али на нее. Ну в принципе она только на это и годная. И куда-то вон туда ее надо выбросить. Потому что нах*й она нам тут нужна, такая ганчирка!? Полетела!.. Вот так это делается!. Оккупированные территории - это Украина, не забывайте этого!" - сказал юный мариуполец.

Внимание: в ролике звучит нецензурная брань!

Видео: в Мариуполе мальчик выбросил российский флаг и сделал заявление