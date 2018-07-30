"Це дві різні людини": в мережі спростували інформацію про смерть черниці, яка врятувала Філарета

Фото: Ігуменя Варвара (facebook.com/yevstr)

Владика спростував новини про смерті черниці Варвари

Новина про смерть черниці, яка зупинила замах на життя Патріарха Філарета, - брехня. Про це написав владика Євстратій Зоря на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"До уваги ЗМІ! Не поширюйте брехня. Через засоби масової інформації поширюється повідомлення "Померла черниця, яка врятувала Патріарха Філарета від замаху", яке не відповідає дійсності і є плодом фантазії журналіста одного з українських новинних агентств, де воно вчора було вперше опубліковано", - запевнив він.

"Хочу звернути увагу шановних журналістів на те, що на моїй сторінці ні слова не було сказано про те, що померла колишній економ Патріархії ігумен Варвара (Боронина) і нинішній економ черниця Варвара, яка 25 травня цього року постраждала в результаті нападу на неї Возняка М. Я. (колишнього єпископа Севастіана) - це одна і та ж особа", - зазначив Зоря.

Він додав, що монахиня Варвара жива.

"Шановні журналісти! Новопреставлена ігуменя Варвара і черниця Варвара - це дві різні людини, хоча і носять однакове ім'я і одна раніше, а інша зараз виконують одне і те ж послухання - економа Патріархії! Слава Богу - черниця Варвара жива і здорова, виконує свої обов'язки", - повідомив він.

Владика був обурений помилкою журналістів і попросив завжди уточнювати інформацію і питати його про те, що цікавить.

"Перш ніж поширювати фантазії в якості "новин", ще й з посиланням на цю мою сторінку, - прохання хоча б уважно читати її саму, і якщо щось не ясно – задати мені питання. А не публікувати свої припущення в якості повідомлення", - обурився Зоря.

Скріншот поста (facebook.com/yevstr)

Скріншот коментарів (facebook.com/yevstr)

Скріншот поста (facebook.com/yevstr)

Раніше повідомлялося, що померла черниця, яка зупинила замах на Філарета.

Нагадаємо, в УПЦ КП заявили про замах на Філарета. Колишній єпископ УПЦ Київського патріархату Севастян готувався до скоєння замаху на Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета.

25 травня Севастіан з сином прийшов ввечері в неприйомні час до резиденції патріарха Філарета на вул. Пушкінській. Він в цивільному одязі. Севастян розпорошив сльозогінний газ і напав на черницю Варвару.

До речі, Вселенський патріарх Варфоломій підтвердив намір надати автокефалію української церкви.

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