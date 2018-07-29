"Услышала шаги": умерла монахиня, которая остановила покушение на Филарета (фото)

Иллюстративное фото: свеча (facebook.com)

Перед этим состояние здоровья женщины резко ухудшилось

Сегодня, 29 июля, скончалась монахиня Вера Сергеевна Бородина, более известна как игумена Варвара, которая остановила покушение на Патриарха Филарета. Об этом сообщил владыка Евстратий на своей странице в Facebook.

"В связи с резким ухудшением самочувствия утром, 29 июля 2018 года, духовный настоятель протоиерей Иоан Киевский начал читать над ней канон на отход души, после чего спустя полчаса игумена Варвара мирно ушла, отдав дух свой в руки Божьи", - сказал он.

Обратим внимание, что именно она спасла Патриарха Филарета от готовящегося покушения. Вечером, когда внештатный эпископ Севастиан, вместе со своим сыном пришел к Патриарху в резиденцию, игумена Варвара услышала шаги в коридоре и вышла из кухни.

Эпископ брызнул в нее баллончиком и стремительно покинул резиденцию. Спустя время синод пришел к выводу, что если бы вещество из баллончика распылили в лицо Филарета, это могло бы привести к тяжелым последствиям, "вплоть до смерти". Действия Севастиана признали покушением и лишили его священного сана.

Фото: Игумена Варвара (facebook.com/yevstr)

Напомним, украинский военный Иван Войтенко погиб при подрыве на фугасе, выполняя задание на линии соприкосновения. Об этом на брифинге сообщил представитель пресс-центра штаба операции Объединенных сил (ООС) Анатолий Стельмах.

Как сообщалось ранее, в пятницу, 27 июля, стало известно о гибели бойца с Прибалтики Майка Ронина, который защищал Украину от оккупантов с 2014 года. Об этом сообщила военнослужащая 54-й отдельной механизированной бригады Ксения Пантелеева.

Также напомним, в сети показали фото погибшего молодого "киборга" Романа, который в свое время защищал Донецкий аэропорт от боевиков. Его снимок опубликовала волонтер Светлана Голубь.

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