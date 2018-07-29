"Почула кроки": померла черниця, яка зупинила замах на Філарета (фото)

Ілюстративне фото: свічка (facebook.com)

Перед цим стан здоров'я жінки різко погіршився

Сьогодні, 29 липня, померла черниця Віра Сергіївна Бородіна, більш відома як ігумена Варвара, яка зупинила замах на Патріарха Філарета. Про це повідомив владика Євстратій на своїй сторінці в Facebook.

"У зв'язку з різким погіршенням самопочуття вранці, 29 липня 2018 року, духовний настоятель протоієрей Іоан Київський почав читати над нею канон на відхід душі, після чого через півгодини ігумена Варвара мирно пішла, віддавши дух свій у руки Божі", - сказав він.

Звернемо увагу, що саме вона врятувала Патріарха Філарета від підготовлюваного замаху. Увечері, коли позаштатний єпископ Севастіан, разом зі своїм сином прийшов до Патріарха в резиденцію, ігумена Варвара почула кроки в коридорі і вийшла з кухні.

Єпископ бризнув в неї балончиком і стрімко залишив резиденцію. Через деякий час синод дійшов висновку, що якщо б речовину розпорошили з балончика в обличчя Філарета, це могло б призвести до тяжких наслідків, "аж до смерті". Дії Севастіана визнали замахом і позбавили його священного сану.

Фото: Ігумена Варвара (facebook.com/yevstr)

Нагадаємо, український військовий Іван Войтенко загинув при підриві на фугасі, виконуючи завдання на лінії зіткнення. Про це на брифінгу повідомив представник прес-центру штабу операції Об'єднаних сил (ООС) Анатолій Стельмах.

Як повідомлялося раніше, в п'ятницю, 27 липня, стало відомо про загибель бійця з Прибалтики Майка Роніна, який захищав Україну від окупантів з 2014 року. Про це повідомила військовослужбовець 54-ї окремої механізованої бригади Ксенія Пантелєєва.

Також нагадаємо, в мережі показали фото загиблого молодого "кіборга" Романа, який свого часу захищав Донецький аеропорт від бойовиків. Його опублікувала знімок волонтер Світлана Голуб.

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