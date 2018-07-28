"Специалист от Бога": на Донбассе трагически погиб воин с Прибалтики (фото)

Фото: pixabay

Боец воевал за Украину с 2014 года

В пятницу, 27 июля, стало известно о гибели бойца с Прибалтики Майка Ронина, который защищал Украину от оккупантов с 2014 года. Об этом сообщила военнослужащая 54-й отдельной механизированной бригады Ксения Пантелеева на своей странице в Facebook.

"Служили в одной бригаде. Время от времени общались, договаривались встретиться и сделать новое красивое селфи. Латыш воевал с 2014-го. Прошел много горячих точек, в том числе две ротации на Светлодарской дуге. Недавно в который раз пережил "учебку" в Десне. Он постоянно учился, совершенствовал знания и себя. Добрый, умный, веселый и открытый", - сказала она.

Фото: скриншот поста (facebook.com/kseniya.panteleeva)

Более того, Пантелеева рассказала подробности гибели защитника Украины.

"Вчера Ронин погиб. На боевом задании в уже другой бригаде, где он так хотел служить. Это тот случай, когда знаешь светлого, доброго, открытого человека и не можешь поверить, что его больше нет. Вот такой фатум. Ты можешь быть хоть 300 раз профессионалом своего дела, но если такая судьба, то все равно погибнешь", - подчеркнула она.

Фото: погибший воин Майк Ронин (facebook.com/kseniya.panteleeva)

Напомним, в сети показали фото погибшего молодого "киборга" Романа, который в свое время защищал Донецкий аэропорт от боевиков. Его снимок опубликовала волонтер Светлана Голубь.

Как сообщалось ранее, в Калуше Ивано-Франковской области внезапно умер участник Революции Достоинства и боец АТО в 2015-2016 годах Олег Рижко.

Также напомним, в социальной сети опубликовали трогательное фото раненого украинского военного в госпитале, за которым ухаживает его жена.

Герои, погибшие в июне 2018 (video.rbc.ua)