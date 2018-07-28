"Спеціаліст від Бога": на Донбасі трагічно загинув воїн з Прибалтики (фото)

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Боєць воював за Україну з 2014 року

У п'ятницю, 27 липня, стало відомо про загибель бійця з Прибалтики Майка Роніна, який захищав Україну від окупантів з 2014 року. Про це повідомила військовослужбовець 54-ї окремої механізованої бригади Ксенія Пантелєєва на своїй сторінці в Facebook.

"Служили в одній бригаді. Час від часу спілкувалися, домовлялися про зустріч, щоб зробити нове красиве селфі. Латиш воював з 2014-го. Пройшов багато гарячих точок, в тому числі дві ротації на Світлодарській дузі. Нещодавно вкотре пережив "учебку" в Десні. Він постійно вчився, удосконалював знання і себе. Добрий, розумний, веселий і відкритий", - сказала вона.

Фото: скріншот поста (facebook.com/kseniya.panteleeva)

Більш того, Пантелєєва розповіла подробиці загибелі захисника України.

"Вчора Ронін загинув. На бойовому завданні в іншій бригаді, де він так хотів служити. Це той випадок, коли знаєш світлу, добру, відкриту людину й не можеш повірити, що її більше немає. Ось такий фатум. Ти можеш бути хоч 300 разів професіоналом своєї справи, але якщо така доля, то все одно загинеш", - підкреслила вона.

Фото: загиблий воїн Майк Ронін (facebook.com/kseniya.panteleeva)

Нагадаємо, в мережі показали фото загиблого молодого "кіборга" Романа, який свого часу захищав Донецький аеропорт від бойовиків. Його опублікувала знімок волонтер Світлана Голуб.

Як повідомлялося раніше, в Калуші Івано-Франківської області раптово помер учасник Революції Гідності і боєць АТО в 2015-2016 роках Олег Ріжко.

Також нагадаємо, в соціальній мережі опублікували зворушливе фото пораненого українського військового в госпіталі, за яким доглядає його дружина.

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