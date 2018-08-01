"Це збочення": Макаревич розкритикував російських музикантів, які беруть участь у скандальному фестивалі

Фото: Андрій Макаревич (vk.com/andreymakarevich)

Андрій Макаревич також критично відгукнувся про фестиваль "Нашествие"

Російський музикант, лідер групи "Машина Времени" Андрій Макаревич, відомий своїми критичними висловлюваннями на адресу путінського режиму, розповів, як ставиться до фестивалю "Нашествие" і розкритикував виконавців, які там виступають. Про це передає sobesednik.ru.

Макаревич розповів, що вже чотири роки не виступає на цьому фестивалі, з-за того, що організатори співпрацюють з Міноборони Росії. Він підкреслює, що музиканти мають виступати проти війни, а не підтримувати її.

"Танки, танцюючі під рок-н-рол – це збочення, зрада самої ідеї фестивалю. Адже музиканти завжди виступали проти зброї і війни", - каже лідер групи "Машина Времени".

Він також критично висловився на адресу своїх колег, які все ж таки будуть виступати на цьому фестивалі.

"Звичайно, особиста справа кожного – брати участь чи ні. Я нікого не засуджую. Але дуже хочеться, щоб свідомість повернулося і до інших артистів", - підсумував Макаревич.

Раніше Андрій Макаревич підтримав українських музикантів, які відмовилися виступати на фестивалі "Нашестя" в Росії.

Також Макаревич вважає, що багато жителів анексованого Криму несуть відповідальність за те, що сталося, так як вони погодилися на проведення незаконного референдуму.

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