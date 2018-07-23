"Це вже клініка": підліток на поїзді розлютив мережа (відео)

Фото: УНІАН

У мережі показали ще одного неповнолітнього зацепера

На одному з українських електропоїздів був помічений черговий зацепер. Підліток влаштував собі екстрим і прокотився на поїзді поза вагоном. Відповідне відео було опубліковано на сторінці "dtp.kiev.ua" в соцмережі Facebook.

Хлопець учепився за останній вагон потягу. Інцидент стався у Києві.

"Поширення. Можливо, батьки побачать, чим займається ваша дитина. Kyiv Live", - написали у спільноті.

Відео: Зацепер (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Інцидент прокоментували в мережі:

"Ременем по дупі, та так, щоб місяць сісти не зміг!".

"На жаль, не допоможе... це вже клініка. Вони бачать і фото, і відео в інтернеті тих згорілих або тих, хто зірвався, і їх це, мабуть, ще підігріває. А сльози і горе батьків - це не для них. Може і правда, що природа веде відбір".

"Відсутність мозку, компенсується природним відбором".

"Доводить теорію Дарвіна?".

"У дітей зовсім страх відсутній".

Скріншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Скріншот коментарів (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Нагадаємо, такі екстремальні поїздки можуть закінчиться трагедією.

Раніше повідомлялося, що в Києві підлітки влаштували екстремальну поїздку.

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