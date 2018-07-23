"Это уже клиника": подросток на поезде разозлил сеть (видео)

В сети показали еще одного несовершеннолетнего зацепера
На одном из украинских электропоездов был замечен очередной зацепер. Подросток устроил себе экстрим и прокатился на поезде вне вагона. Соответствующее видео опубликовано на странице "dtp.kiev.ua" в соцсети Facebook.
Парень уцепился за последний вагон состава. Инцидент произошел в Киеве.
"Распространение. Возможно, родители увидят, чем их ребенок занимается. Kyiv Live", - написали в сообществе.
Видео: Зацепер (facebook.com/dtp.kiev.ua)
Инцидент прокомментировали в сети:
"Ремнем по жопе, да так, чтоб месяц сесть не смог!".
"К сожалению, не поможет... это уже клиника. Они видят и фото, и видео в интернете тех сгоревших или сорвавшихся, и их это видимо еще подогревает. А слезы и горе родителей - это не для них. Может и правда, что природа ведет отбор".
"Отсутствие мозга, компенсируется естественным отбором".
"Доказывает теорию Дарвина?".
"У детей совсем страх отсутствует".
Скриншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)
Скриншот комментариев (facebook.com/dtp.kiev.ua)
Напомним, такие экстремальные поездки могут закончится трагедией.
Ранее сообщалось, что в Киеве подростки устроили экстремальную поездку.
Первая помощь при потере сознания (видео: STYLER.rbc.ua)