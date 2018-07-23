"Это уже клиника": подросток на поезде разозлил сеть (видео)

Фото: УНИАН

В сети показали еще одного несовершеннолетнего зацепера

На одном из украинских электропоездов был замечен очередной зацепер. Подросток устроил себе экстрим и прокатился на поезде вне вагона. Соответствующее видео опубликовано на странице "dtp.kiev.ua" в соцсети Facebook.

Парень уцепился за последний вагон состава. Инцидент произошел в Киеве.

"Распространение. Возможно, родители увидят, чем их ребенок занимается. Kyiv Live", - написали в сообществе.

Видео: Зацепер (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Инцидент прокомментировали в сети:

"Ремнем по жопе, да так, чтоб месяц сесть не смог!".

"К сожалению, не поможет... это уже клиника. Они видят и фото, и видео в интернете тех сгоревших или сорвавшихся, и их это видимо еще подогревает. А слезы и горе родителей - это не для них. Может и правда, что природа ведет отбор".

"Отсутствие мозга, компенсируется естественным отбором".

"Доказывает теорию Дарвина?".

"У детей совсем страх отсутствует".

Скриншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Скриншот комментариев (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Напомним, такие экстремальные поездки могут закончится трагедией.

Ранее сообщалось, что в Киеве подростки устроили экстремальную поездку.

Первая помощь при потере сознания (видео: STYLER.rbc.ua)