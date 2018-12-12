"Це неприємно": поляк-динамівець Кєнджора про російську мовою у клубі

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Польський гравець "Динамо" Київ Томаш Кєнджора, висловив здивування тим, що в українському клубі перевагають розмови російською. Про це футболіст сказав в інтерв'ю програмі "ПроФутбол".

Кєнджора грає у київському клубі на позиції захисника.

Гравець зазначив, що він добре розуміє як українську так і російську мови, але не розуміє, як під час військової агресії гравці клубу можуть собі дозволити таке вільне спілкування російською.

При цьому футболіст зауважив, що вільно українською він сам ще не розмовляє, російську мову знає краще. Але Томаш має на меті вивчити українську мову, щоб вільно на ній розмовляти, бо вона дуже схожа на його рідну польську мову.

"Я все розумію українською мовою, але говорити нею поки не вмію. Можливо, прийде час, і я вивчу українську. Я добре знаю російську, вона подібна до польської. Ще більше польська подібна до української, але всі в команді чомусь говорять російською. Для мене це дивно. Я знаю, яка ситуація між Україною і Росією, але всі тут говорять по-російськи. Я думаю, це неприємно, що у вашій країні говорять іншою мовою. Я запитував у них, чому так? А вони відповідають, що так вже є і все", - сказав польський легіонер.

Томаш Кєнджора зазначив, що єдиний, хто у клубі говорить українською мовою, це Назарій Русин, який сам з-під Львова. Також футболіст жартує, що він, мабуть, єдиний у Києві поляк, який їздить на авто із польскими реєстраційними номерами.

"Я жартую, що Назарій Русин як поляк. Він іноді також польські слова використовує. У команді дехто його не розуміє. Натомість я розумію... У мене також є авто на "євробляхах", як ви кажете. Ми жартуємо, що у Києві я єдиний поляк, який їздить на "євробляхах", - сказав Томаш Кєнджора.

Раніше повідомлялось, що УЄФА на своєму сайті запустив голосування за гравців до символічної команду року. У списку наводять 50 імен футболістів. Серед претендентів 5 воротарів, 15 захисників, 15 півзахисників і 15 нападників.

Нагадаємо, футболіст Кріштіану Роналду пояснив, що офіційний шлюб поки не є його метою. Таким чином Кріштіану відповів на чутки про його скоре весілля, яких у ЗМІ стало доволі багато.

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