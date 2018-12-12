"Это неприятно": поляк-динамовец Кенджора о русском языке в клубе

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Польский игрок "Динамо" Киев Томаш Кенджора, выразил удивление тем, что в украинском клубе преобладают разговоры на русском. Об этом футболист сказал в интервью'ю программе "ПроФутбол".

Кенджора играет в киевском клубе на позиции защитника.

Игрок отметил, что он хорошо понимает как украинский, так и русский языки, но не понимает, как во время военной агрессии игроки клуба могут себе позволить такое свободное общение на русском.

При этом футболист отметил, что свободно на украинском он сам еще не разговаривает, русский язык знает лучше. Но Томаш поставил цель изучить украинский язык, чтобы свободно на нем разговаривать, потому что он очень похож на его родную польскую речь.

"Я все понимаю на украинском языке, но говорить на нем пока не умею. Возможно, придет время, и я выучу украинский. Я хорошо знаю русский, он похож на польский. Еще больше польский похож на украинский, но все в команде почему-то говорят на русском. Для меня это странно. Я знаю, какая ситуация между Украиной и Россией, но все здесь говорят по-русски. Я думаю, это неприятно, что в вашей стране говорят на другом языке. Я спрашивал у них, почему так? А они отвечают, что так уже есть и все", - сказал польский легионер.

Томаш Кенджора отметил, что единственный, кто в клубе говорит на украинском языке, это Назарий Русин, который сам из-под Львова. Также футболист шутит, что он, наверное, единственный в Киеве поляк, который ездит на авто с польскими регистрационными номерами.

"Я шучу, что Назарий Русин как поляк. Он иногда также польские слова использует. В команде кое-кто его не понимает. Зато я понимаю... У меня тоже есть авто на "євробляхах", как вы говорите. Мы шутим, что в Киеве я единственный поляк, который ездит на "євробляхах", - сказал Томаш Кенджора.

Ранее сообщалось, что УЕФА на своем сайте запустил голосование за игроков в символическую команду года. В списке 50 имен футболистов. Среди претендентов 5 вратарей, 15 защитников, 15 полузащитников и 15 нападающих.

Напомним, футболист Криштиану Роналду пояснил, что официальный брак пока не является его целью. Таким образом Криштиану ответил на слухи о его скорой свадьбе, которых в СМИ стало довольно много.

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