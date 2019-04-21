Це потрібно всім: Комаровський про здоров'я батьків

Доктор Комаровський розповів батькам як зберегти здоров'я (фото: instagram.com/uakomar)

Доктор Комаровський розповів, з якого віку потрібно перевіряти рівень холестерину

Доктор Комаровський розповів батькам, як зберегти здоров'я і з якого віку потрібно системно контролювати його показники, зокрема, рівень холестерину в крові. Доктор вважає, що для того, щоб виростити здорову дитину, потрібно самому стежити за своїм здоров'ям. На його думку, перші щорічні аналізи для контролю якісті жирового обміну потрібно здавати з 30 років. Про це він розповів у своєму блозі.

У своїй рубриці "запитання-відповідь" Євген Комаровський розповів про те, з якого віку потрібно контролювати рівень холестерину батькові сімейства.

"Якщо ти став батьком, то ти перед Богом зобов'язаний цю дитину виростити і одружити, і вже після цього стати дідусем. Тобто стеж, будь ласка, за своїм здоров'ям. Я глибоко переконаний в тому, що вік 30 років – це вік критичний, після якого все починає потихеньку знижуватися. Дуже потихеньку, дуже, життя ще зовсім не закінчується, ні, ще багато можна встигнути", - розповідає лікар.

На його думку, аналізи потрібно здавати комплексно і контролювати не тільки рівень холестерину, але і загальний індекс здоров'я.

"Але тим не менш зовсім не завадить будь-якій людині, і хлопчикові, і дівчинці, після 30-ти раз на рік робити аналізи крові і сечі, комплексне УЗД, флюорографію і, звичайно ж, аналіз крові на жировий обмін. Тим не менш, після сорока це вже закон. І це закон, якщо є будь-які скарги з боку серця, артеріальний тиск, зайва вага", - підсумував лікар.

Доктор Комаровський розповів батькам як зберегти здоров'я (відео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Слід нагадати, що Комаровський різко висловився про ранній розвиток дітей.

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