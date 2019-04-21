ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Це потрібно всім: Комаровський про здоров'я батьків

STYLERЖиття    21.04.2019 - 09:09
Це потрібно всім: Комаровський про здоров'я батьків
Доктор Комаровський розповів батькам як зберегти здоров'я (фото: instagram.com/uakomar)

Доктор Комаровський розповів, з якого віку потрібно перевіряти рівень холестерину

Доктор Комаровський розповів батькам, як зберегти здоров'я і з якого віку потрібно системно контролювати його показники, зокрема, рівень холестерину в крові. Доктор вважає, що для того, щоб виростити здорову дитину, потрібно самому стежити за своїм здоров'ям. На його думку, перші щорічні аналізи для контролю якісті жирового обміну потрібно здавати з 30 років. Про це він розповів у своєму блозі.

У своїй рубриці "запитання-відповідь" Євген Комаровський розповів про те, з якого віку потрібно контролювати рівень холестерину батькові сімейства.

"Якщо ти став батьком, то ти перед Богом зобов'язаний цю дитину виростити і одружити, і вже після цього стати дідусем. Тобто стеж, будь ласка, за своїм здоров'ям. Я глибоко переконаний в тому, що вік 30 років – це вік критичний, після якого все починає потихеньку знижуватися. Дуже потихеньку, дуже, життя ще зовсім не закінчується, ні, ще багато можна встигнути", - розповідає лікар.

На його думку, аналізи потрібно здавати комплексно і контролювати не тільки рівень холестерину, але і загальний індекс здоров'я.

"Але тим не менш зовсім не завадить будь-якій людині, і хлопчикові, і дівчинці, після 30-ти раз на рік робити аналізи крові і сечі, комплексне УЗД, флюорографію і, звичайно ж, аналіз крові на жировий обмін. Тим не менш, після сорока це вже закон. І це закон, якщо є будь-які скарги з боку серця, артеріальний тиск, зайва вага", - підсумував лікар.

Доктор Комаровський розповів батькам як зберегти здоров'я (відео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Слід нагадати, що Комаровський різко висловився про ранній розвиток дітей.

Ми писали, що Комаровський розвінчав популярні міфи про плавання.

А також про те, що Комаровський озвучив головну помилку батьків, яку вони здійснюють при лікуванні дитини.

Не при дітях: Комаровський зробив важливе попередження для батьків Заручники експерименту: Комаровський попередив про небезпеку гаджетів
Вибори 2019 Вибори 2019: як проходить другий тур голосування Результати виборів президента України
Новини України Доктор Комаровский
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся