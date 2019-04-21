Это нужно всем: Комаровский о здоровье родителей

Доктор Комаровский рассказал родителям как сохранить здоровье (фото: instagram.com/uakomar)

Доктор Комаровский рассказал, с какого возраста нужно проверять уровень холестерина

Доктор Комаровский рассказал родителям, как сохранить здоровье и с какого возраста нужно системно контролировать его показатели, в частности, уровень холестерина в крови. Доктор считает, что для того, чтобы вырастить здорового ребенка, нужно самому следить за своим здоровьем. По его мнению, первые ежегодные анализы по качеству жирового обмена нужно сдавать с 30 лет. Об этом он рассказал в своем блоге.

В своей рубрике "вопрос-ответ" Евгений Комаровский рассказал о том, с какого возраста нужно контролировать уровень холестерина отцу семейства.

"Если ты стал отцом, то ты перед Богом обязан этого ребенка вырастить и женить, и уже после этого стать дедушкой. То есть следи, пожалуйста, за своим здоровьем. Я глубоко убежден в том, что возраст 30 лет – это возраст критический, после которого все начинает потихонечку снижаться. Очень потихонечку, очень, жизнь еще совсем не заканчивается, нет, еще много можно успеть", - рассказывает доктор.

По его мнению, анализы нужно сдавать комплексно и контролировать не только уровень холестерина, но и общий индекс здоровья.

"Но тем не менее совсем не помешает любому человеку, и мальчику, и девочке, после 30-ти раз в год сделать анализы крови и мочи, комплексное УЗИ, флюорографию и, конечно же, анализ крови на жировой обмен. Тем не менее, после сорока это уже закон. И это закон, если есть любые жалобы со стороны сердца, артериальное давление, лишний вес", - подытожил врач.

Доктор Комаровский рассказал родителям как сохранить здоровье (видео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Следует напомнить, что Комаровский резко высказался о раннем развитии детей.

Мы писали, что Комаровский развенчал популярные мифы про плавание.

А также о том, что Комаровский озвучил главную ошибку родителей, которую они совершают при лечении ребенка.