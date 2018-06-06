"Це не спроба зловити хайп": в мережі написали про смерть борця з корупцією в Харківській області

Недалеко від Харкова був знайдений мертвим молодий активіст

У Чугуєві Харківської області знайшли повішеним 23-річного борця з корупцією. Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області. Загиблий – активіст Микола Бичко, адміністратор спільноти "Ініціативна молодь Есхара".

У мережі висловилися про смерть молодого активіста. Про це написав політик Дмитро Дробот на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Дзвінок 10 хвилин тому. - Привіт - Привіт. У тебе все нормально? - Так. Дім, просто, щоб ти розумів і знав раптом чого - я не збираюся найближчим часом йти з життя, і тим більше вішатися в лісі, стрілятися, різати вени, стрибати з моста або під машину. - Зрозумів. Я теж...". З сьогоднішнього дня приблизно так починаються розмови по телефону у активістів та людей яким не пофіг в Харкові і області. І це вам не казки на ніч або спроба зловити хайп в Facebook. Все так, наче у фільмі жахів, де вже відомо, що почали вбивати, але до тебе ще черга не дійшла. Спробую без висловів", - написав він.

"У маленькому селищі Есхар жив був Коля. Коля був молодий і займався спортом. Колі було не пофіг, і він став допомагати людям і селищу, в якому сам жив. Коля став організовувати прибирання сміття, боротьба з наркоманами, розбиратися в справах селищної ради та у питаннях екології. Він не став чекати, а просто став допомагати молоді міняти селище і своє життя. Якось вранці він сів на свій велосипед, щоб поїхати відзняти викиди на очисних. Після взяв баклажку і поїхав на джерело набирати воду. Його знайшли лише через добу. Сьогодні. Велосипед і баклажка з набраною водою. Тільки Коля вже був з петлею на голові мертвий..." – повідомив політик.

"Микола Бичко проживав у Есхарі. Був активним молодим хлопцем і мав плани на життя. Планував поїхати в Польщу на заробітки. Ділився своїми планами і говорив, що все вийде. Ось що розповів мені зараз про нього по телефону Роман Лихачов", - розповів Дробот.

"А ви, Арсене Борисовичу, продовжуйте і далі розповідати, що у нас "Нова піліція", а Петро Порошенко обов'язково скаже, що все у нього тепер по-новому. Ось тільки хлопця вже не повернеш. І тут не в злочинності справа. А в тому, що ви, панове можновладці, продовжуєте про**вати країну, дивлячись на картинки Танечки Чорновіл. А ми вам говорили. Ми вам писали. Так куди вже там не тільки ми. Всі посли писали і кричали вам у вуха. Знайдіть, покарайте, посадіть. Ні..." – додав політик.

"Коли побили минулого літа Дмитра Булаха і Євгена Лисичкіна - це ще можливо було зупинити. Коли напали на суддю у Полтаві - теж. Так і багаторазовий напад в Одесі на Сергія Стерненко, а сьогодні Віталій Устименко - нуль реакцій, але можна було! Тому отримуйте - почали вбивати. Сьогодні перше вбивство", - написав він.

Дробот опублікував скріншоти зі сторінки "Ініціативна молодь Есхара".

Скріншоти (facebook.com/dmitriu.drobot)

Скріншот поста (facebook.com/dmitriu.drobot)

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