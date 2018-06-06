"Это не попытка поймать хайп": в сети написали о смерти борца с коррупцией в Харьковской области

Недалеко от Харькова был найден мертвым молодой активист

В Чугуеве Харьковской области нашли повешенным 23-летнего борца с коррупцией. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области. Погибший – активист Николай Бычко, администратор группы "Инициативная молодежь Эсхара".

В сети высказались о смерти молодого активиста. Об этом написал политик Дмитрий Дробот на своей странице в соцсети Facebook.

"Звонок 10 минут назад. - Привет - Привет. У тебя все нормально? - Да. Дим, просто, чтобы ты понимал и знал вдруг чего - я не собираюсь в ближайшее время уходить из жизни, и уж тем более вешаться в лесу, стреляться, резать вены, прыгать с моста или под машину. - Понял. Я тоже...". С сегодняшнего дня примерно так начинаются разговоры по телефону у активистов и людей которым не пофиг в Харькове и области. И это вам не сказки на ночь или попытка поймать хайп в Facebook. Все так как будто в фильме ужасов, где уже известно, что начали убивать, но до тебя еще очередь не дошла. Попробую без выражений", - написал он.

"В маленьком поселке Эсхар жил был Коля. Коля был молод и занимался спортом. Коле было не пофиг, и он стал помогать людям и поселку, в котором сам жил. Коля стал организовывать уборку мусора, бороться с наркоманами, разбираться в делах поселкового совета и в вопросах экологии. Он не стал ждать, а просто стал помогать молодежи менять поселок и свою жизнь. Как-то утром он сел на свой велосипед, чтобы поехать отснять выбросы на очистных. После взял баклажку и поехал на родник набирать воду. Его нашли только через сутки. Сегодня. Велосипед и баклажка с набранной водой. Только Коля уже был с петлей на голове мертв..." – сообщил политик.

"Николай Бычко проживал в Эсхаре. Был активным молодым человеком и имел планы на жизнь. Планировал поехать в Польшу на заработки. Делился своими планами и говорил, что все получится. Вот то что мне рассказал сейчас о нем по телефону Роман Лихачов", - рассказал Дробот.

"А вы, Арсен Борисович, продолжайте и дальше рассказывать, что у нас "Нова піліція", а Петр Порошенко обязательно скажет, что все у него теперь по-новому. Вот только парня уже не вернешь. И тут не в преступности дело. А в том, что вы, господа власть имущие, продолжаете про**вать страну, глядя на картинки Танечки Черновол. А мы вам говорили. Мы вам писали. Да куда уж там не только мы. Все послы писали и орали вам в уши. Найдите, накажите, посадите. Нет..." – добавил политик.

"Когда побили прошлым летом Дмитрия Булаха и Евгения Лисичкина - это еще возможно было остановить. Когда напали на судью в Полтаве - тоже. Да и многократное нападение в Одессе на Сергея Стерненко, а сегодня на Виталий Устименко - ноль реакций, но можно было! Поэтому получайте - начали убивать. Сегодня первое убийство", - написал он.

Дробот опубликовал скриншоты со страницы "Инициативная молодежь Эсхара".

Скриншоты (facebook.com/dmitriu.drobot)

Скриншот поста (facebook.com/dmitriu.drobot)

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