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"Це шедевр": Московський патріархат підняли на сміх за "війну" з телефонами

STYLERЖиття    13.01.2019 - 13:01
"Це шедевр": Московський патріархат підняли на сміх за "війну" з телефонами
Радониця 2018 (фото: instagram.com/l_rakhno)

Користувачі мережі оцінили "гумор" священиків

У мережі висміяли "нововведення" у храмі Московського патріархату у Росії, в якому мають намір топити телефони включені парафіян у святій воді. Відповідне фото опублікувала блогер Марія Орлова на своїй сторінці в Facebook.

Так, жінка опублікувала фото оголошення, в якому говориться: "Всі не вимкнені телефони будуть втоплені в святій воді".

&quot;Це шедевр&quot;: Московський патріархат підняли на сміх за &quot;війну&quot; з телефонами

Скріншот поста (facebook.com/orlovamariy)

"Твер. Храм "Невипивана Чаша", - йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що це стало причиною насмішкуватих коментарів з боку користувачів мережі.

"Це шедевр", "ну хоч хтось з гумором є у Тверській єпархії", "диво дивне", "яка краса", "а по нахабній морді?", "батюшки з гумором у цьому храмі", - пишуть вони.

&quot;Це шедевр&quot;: Московський патріархат підняли на сміх за &quot;війну&quot; з телефонами

Скріншот коментарів (facebook.com/orlovamariy)

Нагадаємо, у Вінниці священика УПЦ МП Віктора Парандюка позбавили храму, після чого розлючений поп вирішив покинути дім божий разом з куполом. Священик зізнався, що йому "довелося демонтувати купол, який будувався більше 15 років тому громада храму св. Олександра Невського.

Раніше Московський патріархат виключив спільні служби з ПЦУ. Климент в черговий раз назвав Православну церкву України неканонічної релігійною організацією. Він також зазначив, що, на його думку, у новій церкві нібито немає влади "здійснювати повноту всіх таїнств".

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