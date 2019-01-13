"Это шедевр": Московский патриархат подняли на смех за "войну" с телефонами

Радоница 2018 (фото: instagram.com/l_rakhno)

Пользователи сети оценили "юмор" священников

В сети высмеяли "нововведение" в храме Московского патриархата в России, в котором намерены топить включенные телефоны прихожан в святой воде. Соответствующее фото опубликовала блогер Мария Орлова на своей странице в Facebook.

Так, женщина опубликовала фото объявления, в котором говорится: "Все невыключенные телефоны будут утоплены в святой воде".

Скриншот поста (facebook.com/orlovamariy)

"Тверь. Храм "Неупиваемая Чаша", - говорится в подписи.

Обратим внимание, что это стало причиной насмешливых комментариев со стороны пользователей сети.

"Это шедевр", "ну хоть кто-то с юмором есть в Тверской епархии", "чудо чудное", "какая прелесть", "а по наглой морде?", "батюшки с юмором в этом храме", - пишут они.

Скриншот комментариев (facebook.com/orlovamariy)

Напомним, в Виннице священника УПЦ МП Виктора Парандюка лишили храма, после чего разъяренный поп решил покинуть дом божий вместе с куполом. Священник признался, что ему "пришлось" демонтировать купол, который строился более 15 лет назад общиной храма св. Александра Невского.

Ранее Московский патриархат исключил совместные службы с ПЦУ. Климент в очередной раз назвал Православную церковь Украины неканонической религиозной организацией. Он также отметил, что, по его мнению, у новой церкви якобы нет власти "совершать полноту всех таинств".