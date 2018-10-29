"Це тепер нормально?": у Харкові магазин "прикрасили" відрубаною головою тварини

Колаж РБК-Україна

Працівники супермаркету на честь Хеллоуїна 2018 створили дивну експозицію

Напередодні свята Хеллоуїн 2018, яке відзначатимуть у ніч з 31 жовтня на 1 листопада, один з харківських магазинів "прикрасили" відрубаною головою козла. Відповідне фото було опубліковано в одній з Facebook-спільнот, присвячених життю в місті.

"Це взагалі як? Це тепер нормально? P. S. Висновок ветеринара: не бутафорія. Справжня", - підписала знімок Маргарита Клінцова.

У Харкові магазин "прикрасили" відрубаною головою тварини (фото: facebook.com/Ху*вий Харків ХХ)

В коментарях городяни пишуть, що на вітрині серед м'яса також можна побачити голови свині, вівці і бика.

Скріншот коментарів (facebook.com/Ху*вий Харків ХХ)

Юзери засуджують адміністрацію магазину за "пропаганду жорстокості" і "сатанинські ритуали".

"Я б цьому жартівникові відрізав я*ця і поклав на місце цієї голови! Урод", - прокоментував фото один користувач.

"По-моєму, у когось криша поїхала. У супермаркет з дітьми ходять. Як це взагалі розуміти?" - написала Анна Приходченко.

Скріншот коментарів (facebook.com/Ху*вий Харків ХХ)

Скріншот коментарів (facebook.com/Ху*вий Харків ХХ)

Та деякі користувачі не побачили в відрубаних головах нічого страшного.

"Свято мертвих, мертва голова. Все логічно", - зазначив один городянин.

Скріншот коментарів (facebook.com/Ху*вий Харків ХХ)

Скріншот коментарів (facebook.com/Ху*вий Харків ХХ)

Скріншот коментарів (facebook.com/Ху*вий Харків ХХ)

Нагадаємо, що раніше у Фастові працівники одного з супермаркетів з креативом підійшли до оформлення м'ясної вітрини. Правда, не всі українці в мережі оцінили такий "жахливий" гумор.

Раніше відомий екстрасенс Хелен Брайт розповіла українцям про те, що не можна робити на Хеллоуїн 2018.

До речі, для любителів "ужастиків" наше видання зібрало найстрашніші фільми про Хеллоуїн, які створять містичну атмосферу в свято нечистої сили.

Відео: РБК-Україна