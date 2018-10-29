"Это теперь нормально?": в Харькове магазин "украсили" отрубленной головой животного

Коллаж РБК-Украина

Работники супермаркета в честь Хэллоуина 2018 создали странную экспозицию

В преддверии праздника Хэллоуин 2018, который будут отмечать в ночь с 31 октября на 1 ноября, один из харьковских магазинов "украсили" отрубленной головой козла. Соответствующее фото было опубликовано в одном из Facebook-сообществ, посвященных жизни в городе.

"Это вообще как? Это теперь нормально? P. S. Заключение ветеринара: не бутафория. Настоящая", - подписала снимок Маргарита Клинцова.

В Харькове магазин "украсили" отрубленной головой животного (фото: facebook.com/Ху*вый Харьков ХХ)

В комментариях горожане пишут, что на витрине среди мяса также можно увидеть головы свиньи, овцы и быка.

Скриншот комментариев (facebook.com/Ху*вый Харьков ХХ)

Юзеры осуждают администрацию магазина за "пропаганду жестокости" и "сатанинские ритуалы".

"Я бы этому шутнику отрезал я*ца и положил на место этой головы! Урод", - прокомментировал фото один пользователь.

"По-моему, у кого-то крыша поехала. В супермаркет с детьми ходят. Как это вообще понимать?" - написала Анна Приходченко.

Скриншот комментариев (facebook.com/Ху*вый Харьков ХХ)

Скриншот комментариев (facebook.com/Ху*вый Харьков ХХ)

Но некоторые пользователи не увидели в отрубленных головах ничего страшного.

"Праздник мертвых, голова мертвая. Все логично", - отметил один горожанин.

Скриншот комментариев (facebook.com/Ху*вый Харьков ХХ)

Скриншот комментариев (facebook.com/Ху*вый Харьков ХХ)

Скриншот комментариев (facebook.com/Ху*вый Харьков ХХ)

Напомним, что ранее в Фастове работники одного из супермаркетов с креативом подошли к оформлению мясной витрины. Правда, не все украинцы в сети оценили такой "ужасающий" юмор.

Ранее известный экстрасенс Хелен Брайт рассказала украинцам о том, что нельзя делать на Хэллоуин 2018.

Кстати, для любителей "ужастиков" наше издание собрало самые страшные фильмы о Хэллоуине, которые создадут мистическую атмосферу в праздник нечистой силы.

Видео: РБК-Украина