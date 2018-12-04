"Це так "Укрзалізниця" піклується про пасажирів?" У мережі показали "сміттєву" електричку

Фото: колаж РБК-Україна

У соцмережі прозвучала пропозиція розмістити в електропоїздах сміттєві урни або взяти на роботу прибиральника

Нещодавно в Києві на станції Вишгородської жителі столиці зіткнулися з проблемами в електропоїздах - запізнення, мала кількість вагонів та їх аварійний стан. Але подібні інциденти і в інших регіонах країни не є рідкістю. Так, в соцмережі Facebook голова Молодіжної комісії в Харківській екзархат УГКЦ розповів про ситуацію із приміськими поїздами в Харківській області.

"Не раз доводиться їздити поїздами чи електричками. Часами це виглядає на справжнє випробування, зокрема у плацкарті чи в електропоїздах. Таке враження, що вагони не миють усередині взагалі або досить рідко: неприємні запахи, пилюка, різні крихти на підлозі, сміття", - розповів він.

Фото: facebook.com/mykosovskyy

Також автор посту зазначив, що в минулому місяці, коли він їздив по справах в Полтавську область, йому зверху на лінзу очок впав тарган.

"Якось недавно їхав на Харківщині з молоддю електричкою "Харків-Широкий" (з Харкова до Покотилівки). Наш вагон і не тільки просто потопав у смітті (фотографії внизу). Сморід був невиносимий... Це так "Укрзалізниця" дбає за своїх пасажирів?", - обурюється чоловік.

Він висловив пропозицію розмістити смітники або взяти на роботу прибиральника.

"Буває, що з самого ранку вагон вже засмічений. Це все наше спільне обличчя, особливо перед іноземцями!", - наголосив чоловік.

Скрін: facebook.com/mykosovskyy

У коментарях під повідомленням користувачі соцмережі обурюються брудом в поїздах, але й зазначають, що люди перш за все повинні самі після себе прибирати, і чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять:

"Ганебно, але люди повинні домагатися, щоб інституції поважали їх гідність!";

"Якщо не навчимося поважати себе і не мати честі, то й іноземці не будуть поважати і нехтувати нами, як сміттям";

"Укрзалізниця" пляшок під лавками не розкидала, либонь. Який народ, такі й інституції"...

Скрін коментарів: facebook.com/mykosovskyy

Раніше ми писали, що у Києві з 28 жовтня змінилося розклад руху міської електрички.

Як повідомлялося, раніше в КМДА прокоментували блокування роботи міської електрички.

Нагадаємо, нещодавно в Миколаєві в громадському транспорті стався інцидент - у тролейбусі побилися пасажири.

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Відео: РБК-Україна