"Это так "Укрзализныця" заботится о пассажирах?" В сети показали "мусорную" электричку

Фото: коллаж РБК-Украина

В соцсети прозвучало предложение разместить в электропоездах мусорные урны или взять на работу уборщика

Недавно в Киеве на станции Вышгородской жители столицы столкнулись с проблемами в электропоездах - опоздание, малое количество вагонов и их аварийное состояние. Но подобные инциденты и в других регионах страны не являются редкостью. Так, в соцсети Facebook председатель Молодежной комиссии в Харьковской экзархат УГКЦ рассказал о ситуации с пригородными поездами в Харьковской области.

"Не раз приходится ездить поездами или электричками. Временами это выглядит как настоящее испытание, в частности в плацкарте или в электропоездах. Такое впечатление, что вагоны не моют внутри вообще или достаточно редко неприятные запахи, пыль, различные крошки на полу, мусор", - рассказал он.

Фото: facebook.com/mykosovskyy

Также автор поста отметил, что в прошлом месяце, когда он ездил по делам в Полтавскую область, ему сверху на линзу очков упал таракан.

"Как-то недавно ехал в Харьковской области с молодежью электричкой "Харьков-Широкий" (из Харькова в Покотиловки). Наш вагон не только просто утопал в мусоре (фотографии внизу). Вонь был невыносимой ... Это так "Укрзализныця" заботится о своих пассажирах?", - возмущается мужчина.

Он высказал предложение разместить мусорки или взять на работу уборщика.

"Бывает, что с самого утра вагон уже засорен. Это все наше общее лицо, особенно перед иностранцами!", - подчеркнул мужчина.

Скрин: facebook.com/mykosovskyy

В комментариях под соообщением пользователи соцсети возмущаются грязью в поездах, но и отмечают, что люди прежде всего должны сами после себя убирать, и чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят:

"Позорно, но люди должны добиваться, чтобы институции уважали их достоинство!";

"Если не научимся уважать себя и не иметь чести, то и иностранцы не будут уважать и пренебрегать нами, как мусором";

"Укрзализныця" бутылок под лавками не разбросала, ведь. Какой народ, такие и институции"...

Скрин комментариев: facebook.com/mykosovskyy

Ранее мы писали, что в Киеве с 28 октября изменилось расписание городской электрички.

Как сообщалось, ранее в КГГА прокомментировали блокирование работы городской электрички.

Напомним, недавно в Николаеве в общественном транспорте произошел инцидент - в троллейбусе подрались пассажиры.

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Видео: РБК-Украина