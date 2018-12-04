"Это так "Укрзализныця" заботится о пассажирах?" В сети показали "мусорную" электричку

В соцсети прозвучало предложение разместить в электропоездах мусорные урны или взять на работу уборщика
Недавно в Киеве на станции Вышгородской жители столицы столкнулись с проблемами в электропоездах - опоздание, малое количество вагонов и их аварийное состояние. Но подобные инциденты и в других регионах страны не являются редкостью. Так, в соцсети Facebook председатель Молодежной комиссии в Харьковской экзархат УГКЦ рассказал о ситуации с пригородными поездами в Харьковской области.
"Не раз приходится ездить поездами или электричками. Временами это выглядит как настоящее испытание, в частности в плацкарте или в электропоездах. Такое впечатление, что вагоны не моют внутри вообще или достаточно редко неприятные запахи, пыль, различные крошки на полу, мусор", - рассказал он.
Фото: facebook.com/mykosovskyy
Также автор поста отметил, что в прошлом месяце, когда он ездил по делам в Полтавскую область, ему сверху на линзу очков упал таракан.
"Как-то недавно ехал в Харьковской области с молодежью электричкой "Харьков-Широкий" (из Харькова в Покотиловки). Наш вагон не только просто утопал в мусоре (фотографии внизу). Вонь был невыносимой ... Это так "Укрзализныця" заботится о своих пассажирах?", - возмущается мужчина.
Он высказал предложение разместить мусорки или взять на работу уборщика.
"Бывает, что с самого утра вагон уже засорен. Это все наше общее лицо, особенно перед иностранцами!", - подчеркнул мужчина.
Скрин: facebook.com/mykosovskyy
В комментариях под соообщением пользователи соцсети возмущаются грязью в поездах, но и отмечают, что люди прежде всего должны сами после себя убирать, и чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят:
"Позорно, но люди должны добиваться, чтобы институции уважали их достоинство!";
"Если не научимся уважать себя и не иметь чести, то и иностранцы не будут уважать и пренебрегать нами, как мусором";
"Укрзализныця" бутылок под лавками не разбросала, ведь. Какой народ, такие и институции"...
Скрин комментариев: facebook.com/mykosovskyy
Ранее мы писали, что в Киеве с 28 октября изменилось расписание городской электрички.
Как сообщалось, ранее в КГГА прокомментировали блокирование работы городской электрички.
Напомним, недавно в Николаеве в общественном транспорте произошел инцидент - в троллейбусе подрались пассажиры.
Видео: РБК-Украина