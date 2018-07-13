"Це чарівно": у мережі з'явилися вражаючі кадри сонячного затемнення

STYLER LIFE 13.07.2018 - 09:04
Фото: pixabay.com/Buddy_Nath Фото: pixabay.com/Buddy_Nath

13 липня люди могли спостерігати дивовижне затемнення

У п'ятницю, 13 липня, частина планети могла спостерігати часткове сонячне затемнення. В мережі користувачі стали публікувати дивовижні кадри цього явища.

"Це чарівно", - підписана публікація в записі Twitter @GypsyStarSeed

 

Відео: сонячне затемнення (twitter.com/GypsyStarSeed)

"Велике сонячне затемнення 2018 в Мельбурні в 13:23 за місцевим часом", - написав користувач @caguefo.

Фото: сонячне затемнення (twitter.com/cafuego)

"Чотирихвилинне часткове сонячне затемнення, яке пройшло в північній Австралії в 7:18", - повідомляється на сторінці @DDNewsLive.

Фото: сонячне затемнення (twitter.com/DDNewsLive)

"Для тих, хто пропустив це!" - підписана публікація на акаунті @GypsyStarSeed

Фото: сонячне затемнення (twitter.com/GypsyStarSeed)

Затемнення могли побачити жителі південного узбережжя Австралії, острова Тасманія і північній частині Антарктиди. Наступного разу унікальне явище можна буде побачити тільки у вересні 2080 року.

У столиці австралійського острівного штату Тасманії Хобарті Місяць закрив цілих 35% діаметра Сонця. Тому там затемнення було видно найкраще.

Раніше ми вже повідомляли про те, що в ніч на п'ятницю 13 липня можна було спостерігати сонячне затемнення. Востаннє це явище спостерігалося в 1974 році. Тоді теж була п'ятниця 13-го числа.

Рекомендуємо до перегляду:

Відео: 5 недорогих і затишних місць для відпочинку на Чорному морі

Сонячне затемнення в п'ятницю 13: астрологи розповіли про вплив на людей Тепло, але дощитиме: синоптики дали невтішний прогноз на п'ятницю
Теги:  затмение,  солнце,  Луна,  погода