"Це чарівно": у мережі з'явилися вражаючі кадри сонячного затемнення

13 липня люди могли спостерігати дивовижне затемнення
У п'ятницю, 13 липня, частина планети могла спостерігати часткове сонячне затемнення. В мережі користувачі стали публікувати дивовижні кадри цього явища.
"Це чарівно", - підписана публікація в записі Twitter @GypsyStarSeed
Its magical. #SolarEclipse #EnergyShifts #CollectiveAwakening pic.twitter.com/pWxTn7Fktc— GypsyStarSeed (@GypsyStarSeed) 13 липня 2018 р.
Відео: сонячне затемнення (twitter.com/GypsyStarSeed)
"Велике сонячне затемнення 2018 в Мельбурні в 13:23 за місцевим часом", - написав користувач @caguefo.
The Great 2018 Australian #Solar #Eclipse in #Melbourne at 13:23 local time.— Peter (@cafuego) 13 липня 2018 р.
Nikon D750 on a 20cm @MeadeInstrument LX200 with a home made Baader solar filter. Single 1/400s exposure at ISO100. pic.twitter.com/kx11EqcHH0
Фото: сонячне затемнення (twitter.com/cafuego)
"Чотирихвилинне часткове сонячне затемнення, яке пройшло в північній Австралії в 7:18", - повідомляється на сторінці @DDNewsLive.
4-minute partial #SolarEclipse to take place in southern #Australia from 7.18 am (IST); it will not be visible in India; @NASA to LIVE stream it pic.twitter.com/NozKPqBIvz— Doordarshan News (@DDNewsLive) 13 липня 2018 р.
Фото: сонячне затемнення (twitter.com/DDNewsLive)
"Для тих, хто пропустив це!" - підписана публікація на акаунті @GypsyStarSeed
For those of you who missed it! #solareclipse #solareclipse2018 pic.twitter.com/J1r3Jqxvkv— GypsyStarSeed (@GypsyStarSeed) 13 липня 2018 р.
Фото: сонячне затемнення (twitter.com/GypsyStarSeed)
Затемнення могли побачити жителі південного узбережжя Австралії, острова Тасманія і північній частині Антарктиди. Наступного разу унікальне явище можна буде побачити тільки у вересні 2080 року.
У столиці австралійського острівного штату Тасманії Хобарті Місяць закрив цілих 35% діаметра Сонця. Тому там затемнення було видно найкраще.
Раніше ми вже повідомляли про те, що в ніч на п'ятницю 13 липня можна було спостерігати сонячне затемнення. Востаннє це явище спостерігалося в 1974 році. Тоді теж була п'ятниця 13-го числа.
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