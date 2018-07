"Це чарівно": у мережі з'явилися вражаючі кадри сонячного затемнення

Фото: pixabay.com/Buddy_Nath

13 липня люди могли спостерігати дивовижне затемнення

У п'ятницю, 13 липня, частина планети могла спостерігати часткове сонячне затемнення. В мережі користувачі стали публікувати дивовижні кадри цього явища.

"Це чарівно", - підписана публікація в записі Twitter @GypsyStarSeed

Відео: сонячне затемнення (twitter.com/GypsyStarSeed)

"Велике сонячне затемнення 2018 в Мельбурні в 13:23 за місцевим часом", - написав користувач @caguefo.

The Great 2018 Australian #Solar #Eclipse in #Melbourne at 13:23 local time.



Nikon D750 on a 20cm @MeadeInstrument LX200 with a home made Baader solar filter. Single 1/400s exposure at ISO100. pic.twitter.com/kx11EqcHH0 — Peter (@cafuego) 13 липня 2018 р.

Фото: сонячне затемнення (twitter.com/cafuego)

"Чотирихвилинне часткове сонячне затемнення, яке пройшло в північній Австралії в 7:18", - повідомляється на сторінці @DDNewsLive.

4-minute partial #SolarEclipse to take place in southern #Australia from 7.18 am (IST); it will not be visible in India; @NASA to LIVE stream it pic.twitter.com/NozKPqBIvz — Doordarshan News (@DDNewsLive) 13 липня 2018 р.

Фото: сонячне затемнення (twitter.com/DDNewsLive)

"Для тих, хто пропустив це!" - підписана публікація на акаунті @GypsyStarSeed

Фото: сонячне затемнення (twitter.com/GypsyStarSeed)

Затемнення могли побачити жителі південного узбережжя Австралії, острова Тасманія і північній частині Антарктиди. Наступного разу унікальне явище можна буде побачити тільки у вересні 2080 року.

У столиці австралійського острівного штату Тасманії Хобарті Місяць закрив цілих 35% діаметра Сонця. Тому там затемнення було видно найкраще.

Раніше ми вже повідомляли про те, що в ніч на п'ятницю 13 липня можна було спостерігати сонячне затемнення. Востаннє це явище спостерігалося в 1974 році. Тоді теж була п'ятниця 13-го числа.

