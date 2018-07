"Это волшебно": в сети появились впечатляющие кадры солнечного затмения

Фото: pixabay.com/Buddy_Nath

13 июля люди могли наблюдать удивительное затмение

В пятницу, 13 июля, часть планеты могла наблюдать частичное солнечное затмение. В сети пользователи стали публиковать удивительные кадры этого явления.

"Это волшебно", - подписана публикация в аккаунте Twitter @GypsyStarSeed

Видео: солнечное затмение (twitter.com/GypsyStarSeed)

"Великое солнечное затмение 2018 в Мельбурне в 13:23 по местному времени", - написал пользователь @caguefo.

The Great 2018 Australian #Solar #Eclipse in #Melbourne at 13:23 local time.



Nikon D750 on a 20cm @MeadeInstrument LX200 with a home made Baader solar filter. Single 1/400s exposure at ISO100. pic.twitter.com/kx11EqcHH0 — Peter (@cafuego) 13 июля 2018 г.

Фото: солнечное затмение (twitter.com/cafuego)

"Четырехминутное частичное солнечное затмение, которое прошло в северной Австралии в 7:18", - сообщается на странице @DDNewsLive.

4-minute partial #SolarEclipse to take place in southern #Australia from 7.18 am (IST); it will not be visible in India; @NASA to LIVE-stream it pic.twitter.com/NozKPqBIvz — Doordarshan News (@DDNewsLive) 13 июля 2018 г.

Фото: солнечное затмение (twitter.com/DDNewsLive)

"Для тех, кто пропустил это!" - подписана публикация на аккаунте @GypsyStarSeed

Фото: солнечное затмение (twitter.com/GypsyStarSeed)

Затмение могли увидеть жители южного побережья Австралии, острова Тасмания и северной части Антарктиды. В следующий раз уникальное явление можно будет увидеть только в сентябре 2080 года.

В столице австралийского островного штата Тасмании Хобарте Луну закрыла целых 35% диаметра Солнца. Поэтому там затмение было видно лучше всего.

Ранее мы уже сообщали о том, что в ночь на пятницу 13 июля можно было наблюдать солнечное затмение. В последний раз это явление наблюдалось в 1974 году. Тогда тоже была пятница 13-го числа.

Рекомендуем к просмотру:

Видео: 5 недорогих и уютных мест для отдыха на Черном море