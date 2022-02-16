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Цей підступний стрес: чому ми заїдаємо тривогу, і як з цим впоратися

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Середа 16 лютого 2022 08:48
Цей підступний стрес: чому ми заїдаємо тривогу, і як з цим впоратися Фото: Чому ми переїдаємо в період стресу (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Життя в постійному стані тривожності та хронічному стресі – удар по всіх органах і системах організму. Багато хто починає шукати порятунок в їжі та просто заїдають свої прикрощі й неприємності. Чому ж так відбувається. і що з цим робити?

На це актуальне питання відповівши в Instagram доктор-терапевт, дієтолог Тана Фіалкова.

Під час дуже сильного стресу і надзвичайних потрясінь, які організм розцінює, як небезпеку для життя, потреба в їжі йде на другий план.

Організм, навіть якщо дуже голодний, перемикається на більш важливе завдання - "врятуватися!" Так, солдата перед боєм марно вмовляти поїсти. У такі моменти корисно пити гарячу воду і давати харчовий спокій шлунково-кишкового тракту.

Чому ми переїдаємо про час стресу

І навпаки, помірний стрес, не пов'язаний із загрозою для життя, але тривалий, сприяє ненажерливості.

Помітивши, що їжа реально заспокоює (організм же пам'ятає, як йому було добре після з'їденого), ми вдаємося до цього способу знову і знову. І незабаром це входить в нав'язливу звичку: навіть у разі найменшого стресу ми накидаємося на їжу. Це називається "позитивне закріплення".

Те ж саме використовується при дресируванні тварин: виконав команду - ось тобі. І чим більше людина розфокусована у своїх вчинках в стані стресу, тим більше вона схильна відтворювати ці тварини реакції.

Гормони та переїдання

Крім психічних, є і фізичні причини, що змушують нас переїдати або голодувати. Одна з головних – це порушення гормонального балансу.

Під час дуже сильного раптового стресу в кров відразу викидається велика доза адреналіну – він і відбиває апетит, це фаза "бий або біжи", коли в ШКТ мінімальний кровообіг і весь ШКТ знаходиться в стані функціонального спазму. Якщо насильно поїсти в цей час - їжа просто стане грудкою в спазмованому шлунку.

А ось тривалий виснажливий стрес змушує наднирники підвищувати викид іншого гормону - кортизолу. Чим довше у нас в крові "фонить" надлишок кортизолу, тим сильніше бажання постійно щось жувати.

Цей підступний стрес: чому ми заїдаємо тривогу, і як з цим впоратися

Цей підступний стрес: чому ми заїдаємо тривогу, і як з цим впоратися

Цей підступний стрес: чому ми заїдаємо тривогу, і як з цим впоратися

Скріншот (instagram.com/tiana_fialkova)

Нагадаємо, що раніше лікар-натуропат розповіла, як пов'язано здоров'я надниркових залоз і стрес.

До слова, вчені назвали напій, який в рази підвищує ризик інсульт.

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