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Этот коварный стресс: почему мы заедаем тревогу, и как с этим справиться

Новина українською →
Среда 16 февраля 2022 08:48
Этот коварный стресс: почему мы заедаем тревогу, и как с этим справиться Фото: Почему мы переедаем в период стресса (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Жизнь в постоянном состоянии тревожности и хроническом стрессе – удар по всем органам и системам организма. Многие начинают искать спасение в еде и попросту заедают свои горести и неприятности. Почему же так происходит, и что с этим делать?

На этот актуальный вопрос ответила в Instagram доктор-терапевт, диетолог Тана Фиалкова.

Во время очень сильного стресса и чрезвычайных потрясений, которые организм расценивает, как опасность для жизни, потребность в еде уходит на второй план.

Организм, даже если очень голоден, переключается на более важную задачу - "спастись!" Так, солдата перед боем бесполезно уговаривать поесть. В такие моменты полезно пить горячую водичку и давать пищевой покой ЖКТ.

Почему мы переедаем о время стресса

И наоборот, умеренный стресс, не связанный с угрозой для жизни, но длительный, способствует прожорливости.

Заметив, что еда реально успокаивает (организм же помнит, как ему было хорошо после съеденного), мы прибегаем к этому способу снова и снова. И вскоре это входит в навязчивую привычку: даже в случае малейшего стресса мы набрасываемся на еду. Это называется "позитивное закрепление".

То же самое используется при дрессировке животных: выполнил команду - вот тебе. И чем больше человек расфокусирован в своих поступках в состоянии стресса, тем более он склонен воспроизводить эти животные реакции.

Гормоны и переедание

Помимо психических, есть и физические причины, вынуждающие нас переедать или голодать. Одна из главных – это нарушение гормонального баланса.

Во время очень сильного внезапного стресса в кровь сразу выбрасывается большая доза адреналина – он и отбивает аппетит, это фаза "бей или беги", когда в ЖКТ минимальное кровообращение и весь ЖКТ находится в состоянии функционального спазма. Если насильно поесть в это время – пища просто станет комом в спазмированном желудке.

А вот длительный изматывающий стресс заставляет надпочечники повышать выброс другого гормона - кортизола. Чем дольше у нас в крови "фонит" избыток кортизола, тем сильнее желание постоянно что-то жевать.

Этот коварный стресс: почему мы заедаем тревогу, и как с этим справиться

Этот коварный стресс: почему мы заедаем тревогу, и как с этим справиться

Этот коварный стресс: почему мы заедаем тревогу, и как с этим справиться

Скриншот (instagram.com/tiana_fialkova)

Напомним, что ранее врач-натуропат рассказала, как связано здоровье надпочечников и стресс.

К слову, ученые назвали напиток, который в разы повышает риск инсульта.

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