Цей нічний симптом може вказувати на рак кишечника: на що звернути увагу
Рак кишечника займає четверте місце серед найпоширеніших форм цього захворювань. І друге місце за кількістю смертельних випадків.
Тільки своєчасна діагностика і лікування підвищує шанси на одужання. При підозрі на рак потрібно звернутися негайно до лікаря і пройти обстеження.
Лікарі назвали симптом раку кишечника, який посилюється ночами. Про це повідомляє Express.
Колоректальний рак, який називають раком кишечника, починається в товстій кишці та задньому проході.
На ранній стадії такий раз проявляється кров'ю в стільці та кровотечі з прямої кишки. Однак такі симптоми можуть вказувати й на інші захворювання, в тому числі й геморой, тому до лікаря звертаються не відразу.
Є симптоми, які вказують на те, що у людини рак кишечника вже в запущеній формі та прогресує далі.
З прямої та товстої кишки рак починає поширюватися по тілу далі й вражає печінку і легені. Часом рак може проникнути в ці органи, коли на ранніх стадіях він не був виявлений або ж почав поширюватися після лікування початкового раку.
Одним із симптомів, який може вказувати на поширення раку - постійний кашель, який часто посилюється в нічний час. Зазвичай це вказує, що рак дістався до легенів.
У таких випадках людина відчуває задишку, часті інфекції грудної клітини, може з'явитися кашель з кров'ю і скупчення рідини між грудною стінкою і легкими (плевральний випіт).
З важливих симптомів такого раку лікарі ще відзначають відчуття втоми, низький рівень енергії та зниження апетиту.
Якщо рак поширився на легені, можуть бути й такі симптоми:
- Дискомфорт або біль у правій частині живота
- Відчуття хворобливості
- Поганий апетит і втрата ваги
- Здуття живота
- Пожовтіння шкіри
- Свербіж шкіри
Якщо ж рак почав проникати в кістки, то можуть бути такі симптоми:
- Біль в уражених кістках
- Кістки схильні до переломів
- Утома
- Нудота
- Запір
- Дратівливість
- Спрага
- Плутанина у свідомості
Лікування такого вторинного раку буде залежати від ряду факторів, в тому числі й від лікування первинного типу раку і лікування, які ви проходили раніше.
Зазвичай лікарі пропонують:
- Хімієтерапія
- Гормональну терапію
- Таргетні ліки проти раку
- Імунотерапія
- Променеву терапію
- Хірургічні операції
- Абляцію-використання тепла або холоду для знищення ракових клітин
До речі, раніше ми писали про те, які ранні ознаки раку грудей можна не помітити.
А ще розповідали про те, що названі напої, які підвищують ризик раку на 90%.