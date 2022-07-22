Этот ночной симптом может указывать на рак кишечника: на что обратить внимание
Рак кишечника занимает четвертое место среди самых распространенных форм этого заболеваний. И второй место по количеству смертельных исходов.
Только своевременная диагностика и лечение повышает шансы на выздоровление. При подозрении на рак нужно обратиться немедленно к врачу и пройти обследование.
Врачи назвали симптом рака кишечника, который усиливается по ночам. Об этом сообщает Express.
Колоректальный рак, который называют раком кишечника, начинается в толстой кишке и заднем проходе.
На ранней стадии такой раз проявляется кровью в стуле и кровотечении из прямой кишки. Однако такие симптомы могут указывать и на другие заболевания, в том числе и геморрой, поэтому к врачу обращаются не сразу.
Есть симптомы, которые указывают на то, что у человека рак кишечника уже в запущенной форме и прогрессирует далее.
Из прямой и толстой кишки рак начинает распространяться по телу далее и поражает печень и легкие. Порой рак может проникнуть в эти органы, когда на ранних стадиях он не был обнаружен или же начал распространяться после лечения первоначального рака.
Одним из симптомов, который может указывать на распространение рака - постоянный кашель, который часто усиливается в ночное время. Обычно это указывает, что рак добрался до легких.
В таких случаях человек испытывает одышку, частые инфекции грудной клетки, может появиться кашель с кровью и скопление жидкости между грудной стенкой и легкими (плевральный выпот).
Из важных симптомов такого рака врачи еще отмечают чувство усталости, низкий уровень энергии и снижение аппетита.
Если рак распространился на легкие, могут быть и такие симптомы:
- Дискомфорт или боль в правой части живота
- Ощущение болезненности
- Плохой аппетит и потеря веса
- Вздутие живота
- Пожелтение кожи
- Зуд кожи
Если же рак начал проникать в кости, то могут быть такие симптомы:
- Боль в пораженных костях
- Кости склонны к переломам
- Усталость
- Тошнота
- Запоры
- Раздражительность
- Жажда
- Путаница в сознании
Лечение такого вторичного рака будет зависеть от ряда факторов, в том числе и от лечения первичного типа рака и лечения, которые вы проходили ранее.
Обычно врачи предлагают:
- Химиотерапию
- Гормональную терапию
- Таргетные лекарства от рака
- Иммунотерапию
- Лучевую терапию
- Хирургические операции
- Абляцию - использование тепла или холода для уничтожения раковых клеток
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