ru ua
Сб, 05 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Цей найпростіший лайфхак допоможе уникнути проблем з серцем та судинами: науково доведено

Новость на русском →
Субота 05 лютого 2022 12:32
Цей найпростіший лайфхак допоможе уникнути проблем з серцем та судинами: науково доведено Фото: Вчені розповіли про просту і приємну профілактику хвороб серця (www.pexels.com)
Автор: Styler

Бажаючи подбати про своє здоров'я, ми часто зосереджуємося на дієті і спорті, але мало приділяємо уваги ментальному здоров'ю і психологічному комфорту. Нові дослідження показують, що піклуватися про себе, проявляти любов і співчуття до себе не просто приємно, але необхідно, адже таке дбайливе ставлення допомагає знизити ризик захворювань серця і судин.

Дослідники з Університету Пітсбурга та Університету Іллінойсу в Чікаго провели цікавий експеримент. Висновки фахівців опубліковані у виданні Health Psychology.

В експерименті вчених взяли участь 195 жінок у віці від 45 до 67 років. Ніхто з них не мав серцево-судинних захворювань на початку дослідження, і всі вони повинні були заповнити анкету.

Цей найпростіший лайфхак допоможе уникнути проблем з серцем та судинами: науково доведено

Любов і турбота про себе - найкраща профілактика хвороб серця (www.pexels.com)

Питання були складені таким чином, щоб об'єктивно оцінити, наскільки кожна жінка співчутлива до себе і чи проявляє вона ознаки депресії. Наприклад, жінки повинні були оцінити, як часто вони були критичні до себе і своїх недоліків, а також зізнатися, чи дбали про себе у важкий час.

Потім дослідники виміряли у кожної учасниці індекс маси тіла, артеріальний тиск, рівень ліпідів і цукру в крові, а також зробили УЗД сонних артерій. Це допомогло точніше проаналізувати стан серцево-судинної системи жінок.

Результати виявилися дивовижними. Жінки, які набрали більш високі бали за шкалою самоспівчуття, мали тонші стінки сонних артерій і відсутність стенозу (захворювання, при якому холестерин відкладається в товщі стінки), або меншу кількість холестеринових бляшок на стінках судин в порівнянні з жінками, які набрали нижчі бали.

Примітно, що показники залишилися практично на колишньому рівні навіть після того, як вчені врахували рівень фізичної активності, дотримання дієти та наявність звички курити.

Нагадаємо, що раніше ми публікували рецепт цілющого і смачного напою, який оздоровить організм.

До речі, вчені розповіли, як можна схуднути без зайвих зусиль, не встаючи з-за столу.

Читайте РБК-Україна в Google News
исследование ученые
LITE
"Моє серце не вільне": Руслан Сенечкін – про особисте життя, участь в "Холостяку" і скелетах в шафі
"Моє серце не вільне": Руслан Сенечкін – про особисте життя, участь в "Холостяку" і скелетах в шафі