Этот простейший лайфхак поможет избежать проблем с сердцем и сосудами: научно доказано

Желая позаботиться о своем здоровье, мы часто сосредотачиваемся на диете и спорте, но мало уделяем внимания ментальному здоровью и психологическому комфорту. Новые исследования показывают, что заботиться о себе, проявлять любовь и самосострадание не просто приятно, но необходимо, ведь такое бережное отношение помогает снизить риск заболеваний сердца и сосудов.

Исследователи из Университета Питтсбурга и Университета Иллинойса в Чикаго провели любопытный эксперимент. Выводы специалистов опубликованы в издании Health Psychology .

В эксперименте ученых приняли участие 195 женщин в возрасте от 45 до 67 лет. Ни у кого из них не было сердечно-сосудистых заболеваний в начале исследования, и все они должны были заполнить анкету.

Любовь и забота о себе - лучшая профилактика болезней сердца (www.pexels.com)

Вопросы были составлены таким образом, чтобы объективно оценить, насколько каждая женщина сострадательна к себе и проявляет ли она признаки депрессии. Например, женщины должны были оценить, как часто они были критичны к себе и своим недостаткам, а также признаться, заботились ли о себе в трудное время.

Затем исследователи измеряли у каждой участницы индекс массы тела, артериальное давление, уровень липидов и сахара в крови, а также сделали УЗИ сонных артерий. Это помогло точнее проанализировать состояние сердечно-сосудистой системы женщин.

Результаты оказались поразительными. Женщины, набравшие более высокие баллы по шкале самосострадания, имели более тонкие стенки сонных артерий и отсутствие стеноза (заболевание, при котором холестерин откладывается в толще стенки), либо меньшее количество холестериновых бляшек на стенках сосудов по сравнению с женщинами, набравшими более низкие баллы.

Примечательно, что показатели остались практически на прежнем уровне даже после того, как ученые учли уровень физической активности, приверженность диете и наличие привычки курить.