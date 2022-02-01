Цей простий трюк допоможе схуднути, не встаючи з-за столу: науково доведений факт

Науково доведено, що на успіх схуднення впливає не тільки те, що ми їмо, але і як ми їмо. Деякі наші харчові звички можуть істотно вплинути на зовнішній вигляд і сприяти, або навпаки – гальмувати, процес скидання ваги.

Згідно з новим дослідженням , опублікованим в Scientific Reports, одна з харчових звичок, а саме - жувати повільно і ретельно пережовувати їжу, може посприяти відчутному скиданню зайвої ваги.

В рамках експерименту, дослідники попросили 11 чоловіків з нормальною вагою пройти три випробування: пити рідку їжу кожні 30 секунд, пити рідку їжу, але тримати її в роті протягом 30 секунд, перш ніж проковтнути, і пережовувати їжу 30 секунд.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Примітно, що вживання їжі трьома способами призводило до однакового рівня насичення, але саме повільне жування виявилося найефективнішим способом для схуднення.

Вся справа в харчовому термогенезі, індукованому дієтою (DIT). Це енергія, яка витрачається нашим організмом на поглинання, перетравлення, засвоєння їжі, швидкість метаболізму. Низький рівень DIT сприяє збільшенню ваги, в той час, як високий рівень має протилежний ефект.

Попри те, що повільне пережовування їжі в контексті схуднення може здатися незначною дією, посилене жування підвищило в учасників їх DIT. Отже, кумулятивний ефект, що виникає кожен раз, коли ви їсте, може привести до цілком відчутних результатів.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

До слова, це далеко не перший експеримент, де доведено позитивний вплив повільного приймання їжі та ретельного пережовування продуктів на втрату ваги.

Наприклад, клінічне дослідження, опубліковане в журналі Академії харчування і дієтології, показало, що тривале пережовування їжі перед ковтанням зменшує розмір з'їденої порції.