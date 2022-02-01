ru ua
Вт, 01 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Этот простой трюк поможет похудеть, не вставая из-за стола: научно доказанный факт

Новина українською →
Вторник 01 февраля 2022 14:37
Этот простой трюк поможет похудеть, не вставая из-за стола: научно доказанный факт Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Научно доказано, что на успех похудения влияет не только то, что мы едим, но и как мы едим. Некоторые наши пищевые привычки могут существенно повлиять на внешний вид и способствовать, либо наоборот – тормозить, процесс сброса веса.

Согласно новому исследованию, опубликованному в Scientific Reports, одна из пищевых привычек, а именно – жевать медленно и тщательно пережевывать пищу, может поспособствовать ощутимому сбросу лишнего веса.

В рамках эксперимента, исследователи попросили 11 мужчин с нормальным весом пройти три испытания: пить жидкую пищу каждые 30 секунд, пить жидкую пищу, но держать ее во рту в течение 30 секунд, прежде чем проглотить, и пережевывать пищу 30 секунд.

Этот простой трюк поможет похудеть, не вставая из-за стола: научно доказанный факт

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Примечательно, что употребление пищи тремя способами приводило к одинаковому уровню насыщения, но именно медленное жевание оказалось самым эффективным способом для похудения.

Все дело в пищевом термогенезе, индуцированном диетой (DIT). Это энергия, которая тратится нашим организмом на поглощение, переваривание, усвоение пищи, скорость метаболизма. Низкий уровень DIT способствует увеличению веса, в то время, как высокий уровень имеет противоположный эффект.

Несмотря на то, что медленное пережевывание пищи в контексте похудения может показаться незначительным действием, усиленное жевание повысило у участников их DIT. Так, кумулятивный эффект, возникающий каждый раз, когда вы едите, может привести к вполне ощутимым и осязаемым результатам.

Этот простой трюк поможет похудеть, не вставая из-за стола: научно доказанный факт

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

К слову, это далеко не первый эксперимент, где отмечается положительное влияние медленного приема пищи и тщательного пережевывания продуктов питания на потерю веса.

Например, клиническое исследование, опубликованное в Журнале Академии питания и диетологии, показало, что длительное пережевывание пищи перед глотанием уменьшает размер съеденной порции.

Напомним, что ранее самая горячая бабушка в мире Джина Стюарт рассказала о простом чудо-напитке для похудения.

Кстати, Холли Берри поделилась рецептом напитка, который поможет повысить иммунитет и быстро уснуть.

Читайте РБК-Украина в Google News
похудение Правильное питание
LITE
Шедеврально: в новом эпизоде "Эйфории" воссоздали сцены из мирового искусства
Шедеврально: в новом эпизоде "Эйфории" воссоздали сцены из мирового искусства