Этот простой трюк поможет похудеть, не вставая из-за стола: научно доказанный факт

Научно доказано, что на успех похудения влияет не только то, что мы едим, но и как мы едим. Некоторые наши пищевые привычки могут существенно повлиять на внешний вид и способствовать, либо наоборот – тормозить, процесс сброса веса.

Согласно новому исследованию , опубликованному в Scientific Reports, одна из пищевых привычек, а именно – жевать медленно и тщательно пережевывать пищу, может поспособствовать ощутимому сбросу лишнего веса.

В рамках эксперимента, исследователи попросили 11 мужчин с нормальным весом пройти три испытания: пить жидкую пищу каждые 30 секунд, пить жидкую пищу, но держать ее во рту в течение 30 секунд, прежде чем проглотить, и пережевывать пищу 30 секунд.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Примечательно, что употребление пищи тремя способами приводило к одинаковому уровню насыщения, но именно медленное жевание оказалось самым эффективным способом для похудения.

Все дело в пищевом термогенезе, индуцированном диетой (DIT). Это энергия, которая тратится нашим организмом на поглощение, переваривание, усвоение пищи, скорость метаболизма. Низкий уровень DIT способствует увеличению веса, в то время, как высокий уровень имеет противоположный эффект.

Несмотря на то, что медленное пережевывание пищи в контексте похудения может показаться незначительным действием, усиленное жевание повысило у участников их DIT. Так, кумулятивный эффект, возникающий каждый раз, когда вы едите, может привести к вполне ощутимым и осязаемым результатам.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

К слову, это далеко не первый эксперимент, где отмечается положительное влияние медленного приема пищи и тщательного пережевывания продуктов питания на потерю веса.

Например, клиническое исследование, опубликованное в Журнале Академии питания и диетологии, показало, что длительное пережевывание пищи перед глотанием уменьшает размер съеденной порции.