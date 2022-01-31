Євгенія Хмару з дружиною віднесло в океан на Маврикії: небезпечні пригоди пари

Український композитор і піаніст-віртуоз Євген Хмара разом з дружиною Дарією Ковтун і дітьми за традицією відправився "зимувати" в теплі краї. Цього разу для канікул він вибрав відпочинок на острові мільйонерів, як називають Маврикій .

Артист поділився враженнями від відпустки в райському містечку, а також розповів про небезпечну пригоду, яку довелося пережити їм з дружиною.

"Зазвичай в такі далекі поїздки люди купують пакетні тури, путівки... Ми ж з Дашею не любителі мережевих готелів, виїзних автобусних екскурсій. Тому самостійно орендували апартаменти і взяли машину напрокат", - поділився Євген.

Виявляється, такий варіант відпочинку не тільки комфортний, але і більш демократичний що стосується фінансових витрат.

На острові подружжя встигло відвідати одне з чудес світу - піски Шамарель. Різнокольорові піски від яскраво-оранжевого до ніжно рожевого, за їхніми словами: "ви не забудете цю красу природи ніколи, там же знаходиться красивий водоспад Шамарель і завод рому".

Діти артистів отримали неймовірне враження від відвідування природних парків і заповідників, де можна погладити жирафів, "покататися" на черепасі.

"Всі члени сім'ї можуть там знайти щось для себе" - розповідає піаніст.

В один із днів артисти отримали невеликий стрес - поки у дітей була тиха година, Женя з Дашею вирушили плавати в океан на сапборді. Вони відпливли від берега буквально на півкілометра, як почався сильний поривчастий вітер.

"У цей момент я був у воді, а Дашу на сапборді почало швидко забирати в океан. Я плив щосили, щоб її наздогнати і потім почав гребти до берега, але мої спроби були безуспішні. Мені здавалося, що немов стою на місці. У якусь мить я почав виглядати вертольоти і судна, щоб просити про допомогу", - поділився Хмара.

Зрештою все обійшлося. Але Євген зізнається, що в той момент відчув себе героєм Тома Хенкса з фільму "Ізгой", який опинився у відкритому океані на саморобному плоту: "Мені хотілося Даші показати дельфінів, які плавають в цій місцевості, з якими за день до цього я плавав, тому ми запливли трохи глибше і далі".

Після цієї історії подружжя більше не ризикували, а насолоджувалися місцевими фруктами і делікатесами, пляжним відпочинком, екскурсіями до водоспадів і спекотною літньою погодою.

Євген Хмара з дружиною і дітьми насолоджується відпочинком на Маврикії (фото: прес-служба артиста)