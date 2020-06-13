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Європа відкриває кордони: українські заробітчани зіткнулися з неприємностями

STYLERЖиття    13.06.2020 - 12:25
Європа відкриває кордони: українські заробітчани зіткнулися з неприємностями
Робота за кордоном - куди їхати у 2020 (колаж РБК-Україна)

Експерти поділилися цікавими спостереженнями

Українці, які знаходяться в Європі за робочими візами, через коронавірус не змогли оновити терміни для продовження роботи. Якщо вірити уряду, то за весь час карантину на батьківщину повернулися 2,2 млн громадян країни.

Тим не менш, експерти прогнозують, що країну почнуть покидати, що відбудеться відразу після відкриття кордонів. Їздять українці переважно у Польщу, інформує видання "Сьогодні".

До речі, відсоткова частина трудових мігрантів з українським паспортом у Польщі дорівнює 85%. Туди з метою заробити грошей раніше з'їжджалися всі, кому не лінь. Цей рік не буде винятком.

Більше половини заробітчан працюють зараз менше. Більше чверті - змінили сферу діяльності. Як правило, ті, які змінювали галузь, йшли у комерцію на виробництво продуктів харчування або в службу доставки, яка за час карантину стала досить актуальною.

Керівник компанії "Український рекрутинг" Владислав Штепа поділився: "Велика частина українців знаходилися в Європі за робочими візами. Вони не могли оновити терміни, щоб продовжувати роботу. Така ситуація була до 4 травня, коли людям, які подавали заяву до карантину, почали видавати паспорти. Тільки з 3 червня візові центри відновили свою роботу в очній формі".

До речі, наслідки кризи будуть довго відчутні. Територія України - не виняток. Залишається тільки одне питання: чи зможе ринок праці Європи відновитися і прийняти українців?

Нагадаємо, що шахраї влаштували масштабну аферу з заробітчанами України.

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Автор: Дарья Русина

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