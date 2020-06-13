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Европа открывает границы: украинские заробитчане столкнулись с неприятностями

STYLERЖизнь    13.06.2020 - 12:25
Европа открывает границы: украинские заробитчане столкнулись с неприятностями
Работа за границей - куда ехать в 2020 году (коллаж РБК-Украина)

Эксперты поделились интересными наблюдениями

Украинцы, которые находятся в Европе по рабочим визам, из-за коронавируса не смогли обновить сроки для продолжения работы. Если верить правительству, то за все время карантина на родину вернулись 2,2 млн граждан страны.

Тем не менее, эксперты прогнозируют скорый уезд. Он произойдет сразу после открытия границ. Ездят украинцы преимущественно в Польшу, информирует издание "Сегодня".

К слову, процентная часть трудовых мигрантов с украинским паспортом в Польше равна 85%. Туда с целью подзаработать денег раньше съезжались все, кому не лень. Этот год не будет исключением.

Более половины заробитчан работают сейчас меньше. Более четверти - сменили сферу деятельности. Как правило, те, которые меняли отрасль, шли в коммерцию на производство продуктов питания либо в службу доставки, которая за время карантина стала весьма актуальной.

Руководитель компании "Украинский рекрутинг" Владислав Штепа поделился: "Большая часть украинцев находилась в Европе по рабочим визам. Они не могли обновить сроки, чтобы продолжать работу. Такая ситуация была до 4 мая, когда людям, которые подавали заявление до карантина, начали выдавать паспорта. Только с 3 июня визовые центры возобновили свою работу в очной форме".

К слову, последствия кризиса будут долго ощутимы. Территория Украины - не исключение. Остается только один вопрос: сможет ли рынок труда Европы восстановиться и принять украинцев?

Напомним, что мошенники устроили масштабную аферу с заробитчанами Украины.

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Автор: Дарья Русина

Теги Новости Украины работа
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