Євробачення 2019 знаходиться під загрозою: що сталося

Євробачення 2019, яке має відбутися в Тель-Авіві з 14 по 18 травня, знаходиться під серйозною загрозою. Палестинський рух ХАМАС записав і опублікував ролик з погрозами в соціальних мережах.

Євробачення може стати об'єктом для нападу. Палестинський рух ХАМАС у своєму ролику виманає зняти блокаду з палестинських територій і виконати угоду про припинення вогню. Раніше таку угоду було укладено і посередником між Палестиною та Ізраїлем став Єгипет.

"Визнайте наші вимоги, щоб ви могли святкувати", - повідомляється в ролику. Якщо влада Ізраїлю не відреагує на вимоги, то за словами ХАМАС, вони випустять ракети по Тель-Авіву під час проведення Євробачення. Виставковий комплекс "Ганею Тааруха", в якому проходитиме захід, позначений як мішень для ударів.

Євробачення 2019 під загрозою (eurovision.tv)

Нагадаємо, Євробачення 2019 має відбутися в Тель-Авіві, ізраїль в період з 14 до 18 травня. 15 травня палестинці відзначають свято виходу з територій, де в 1948 році була створена держава Ізраїль – День Накба. Організація ХАМАС була визнана терористичною.

Раніше ми повідомляли про те, що квитки на концерти Євробачення 2019 злетіли до небес і стало відомо, що стало причиною.

А також ми розповідали про те, що на Євробаченні 2019 виступить Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки. Однак він виконає чужу пісню.

Крім того, ми писали про те, що MARUV зробила несподівану заяву про Євробачення.