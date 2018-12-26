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"Євстратій сонечку радий": якою буде погода 26 грудня

STYLERЖиття    26.12.2018 - 06:35
"Євстратій сонечку радий": якою буде погода 26 грудня
Ілюстративне фото: pixabay.com

Погода у цей день символізує, який буде січень наступного року

У середу, 26 грудня погода в Україні не принесе несподіваних сюрпризів - буде триматися похмура холодна погода. По всій території випадуть опади: переважно невеликий мокрий сніг, місцями невеликий дощ чи сніг з переходом в дощ. У деяких областях будуть сильні снігопади - повідомляє Gismeteo.

&quot;Євстратій сонечку радий&quot;: якою буде погода 26 грудня

Ілюстративне фото: pixabay.com

В Сумській і Полтавській областях буде сильний мокрий сніг.

На заході України нічна температура коливатиметься від -3 до 0 градусів, удень стовпчики термометрів будуть межах від +2 до +3 градусів.

У північних та центральних областях вночі набагато холодніше - тут прогнозується від -11 до -4 градусів вночі, вдень буде тепліше від 0 до +2 градусів.

У східній частині України синоптики прогнозують від -8 до -6 градусів вночі, вдень температура повітря трохи підвищиться - від -5 до -2 градусів.

Південь України також не порадує потеплінням - стовпчики термометрів вночі покажуть від -6 до -2 градусів, вдень - досягнуть відміток від +1 до +2 градусів.

&quot;Євстратій сонечку радий&quot;: якою буде погода 26 грудня

Ілюстративне фото: pixabay.com

У столиці України погода теж буде хмарною і холодною - вночі від 0 до -6 градусів, вдень - від -6 до +1 градуса. Вдень та увечері буде йти сніг.

В цей день українці вшановують великомученика Євстратія - одного з ченців, що постраждали за віру в IV столітті в ізраїльському місті Севастія.

З цього дня прийнято протягом 12 діб (до 7 січня) стежити за погодою - кожний день символізує погоду в 12 наступних місяців. Відповідно, 26 грудня, за народним повір'ям, символізує погоду в січні.

&quot;Євстратій сонечку радий&quot;: якою буде погода 26 грудня

Ілюстративне фото: pixabay.com

"Євстратій - сонечку радий" - кажуть в народі, сподіваючись на хорошу погоду.

В цей день українці вірили, що відьми збираються на посиденьки і збіговиська, де вирішують, як схопити сонце і зжити його з білого світу. Не можна в цей день лихословити, інакше відьма може впасти з неба прямо на голову.

Нагадаємо, раніше народний синоптик Наталка Діденко сообщила якою буде погода на новорічні свята.

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