"Евстрат солнышку рад": какой будет погода 26 декабря

Иллюстративное фото: pixabay.com

Погода в этот день символизирует, какой будет январь следующего года

В среду, 26 декабря погода в Украине не принесет неожиданных сюрпризов - будет удерживаться пасмурная холодная погода. По всей территории выпадут осадки: преимущественно небольшой мокрый снег, местами небольшой дождь или снег с переходом в дождь. В некоторых областях будут сильные снегопады - сообщает Gismeteo.

Иллюстративное фото: pixabay.com

В Сумской и Полтавской областях будет сильный мокрый снег.

На западе Украины ночная температура будет колебаться от −3 до 0 градусов, днем столбики термометров будут пределах от +2 до +3 градусов.

В северных и центральных областях ночью гораздо холоднее - здесь прогнозируется от −11 до −4 градусов ночью, днем же будет теплее от 0 до +2 градусов.

В восточной части Украины синоптики предсказывают от −8 до −6 градусов ночью, днем температура воздуха немного повысится - от −5 до −2 градусов.

Юг Украины также не порадует потеплением - столбики термометров ночью покажут от −6 до −2 градусов, днем - достигнут отметок от +1 до +2 градусов.

Иллюстративное фото: pixabay.com

В столице Украины погода тоже будет пасмурной и холодной - ночью от 0 до -6 градусов, днем - от -6 до +1 градуса. Днем и вечером будет идти снег.

В этот день украинцы почитают великомученика Евстратия - одного из иноков, пострадали за веру в IV веке в израильском городе Севастия.

С этого дня принято в течение 12 суток (до 7 января) следить за погодой - каждый день символизирует погоду в 12 последующих месяцев. Соответственно, 26 декабря, за народным поверьем, символизирует погоду в январе.

Иллюстративное фото: pixabay.com

"Евстрат - солнышку рад" - говорят в народе, надеясь на хорошую погоду.

В этот день украинцы верили, что ведьмы собираются на посиделки и сборища, где решают, как схватить солнце и сжить его с белого света. Нельзя в этот день сквернословить, иначе ведьма может упасть с неба прямо на голову.

Напомним, ранее народный синоптик Наталья Диденко сообщила, какой будет погода на новогодние праздники.

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