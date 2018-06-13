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Їй було 26 років: на Закарпатті загадково померла дочка бійця "Азова"

STYLERLIFE        13.06.2018 - 19:56
Фото: РБК-Україна
Фото: РБК-Україна

За словами батька, дівчину доставили в реанімацію 19 травня

У Берегово Закарпатської області померла 26-річна Катерина Карнаухова, лейтенант поліції і дочка бійця батальйону "Азов" і "Донбас" В'ячеслава Карнаухова. Про це повідомляє mukachevo.net.

Батько дівчини розповів, що її доставили в реанімацію 19 травня. Через три дні вона померла. Боєць вважає, що смерть дочки мала насильницькі ознаки, а винними вважає її колег-поліцейських, які "кришують" наркотрафік і контрабанду.

Фото: Катерина Карнаухова (mukachevo.net)

"Катерина швидше за все була вбита через свою професійну діяльність, будучи лейтенантом Берегівського відділення ГУ Національної поліції України в Закарпатській області, вийшла на слід наркоторговців. Вимагаємо прозорого і неупередженого розслідування смерті Катерини Карнаухової і притягнення до кримінальної відповідальності всіх причетних. У разі невиконання наших вимог ми будемо змушені почати прямі дії для покарання всіх причетних осіб", - написали на сторінці ВО "Свобода".

"Повідомлення від медиків в день надходження пацієнтки не надходило, так як лікарі не бачили кримінальної складової в історії хвороби. Дівчина в лікарні провела три дні. У цей час була надана довідка з лікарні в Берегівське відділення поліції, що дівчина не відвідує роботу, так як знаходиться в медичній установі. так, відкрита справа по ч. 1 ст. 115 КК з позначкою "природна смерть" для того, щоб на прохання батьків провести додаткову експертизу", - повідомила речник закарпатської міліції Тетяна Щеголева.

Повідомляється, що попередня експертиза показала, що дівчина померла від аневризми судин головного мозку. Слідів насильницької смерті немає.

Нагадаємо, в Одесі в гуртожитку знайшли мертвою студентку.

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