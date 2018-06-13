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Ей было 26 лет: на Закарпатье загадочно умерла дочь бойца "Азова"

STYLERLIFE        13.06.2018 - 19:56
Фото: РБК-Украина
Фото: РБК-Украина

По словам отца, девушку доставили в реанимацию 19 мая

В Берегово Закарпатской области скончалась 26-летняя Катерина Карнаухова, лейтенант полиции и дочь бойца батальона "Азов" и "Донбас" Вячеслава Карнаухова. Об этом сообщает mukachevo.net.

Отец девушки рассказал, что ее доставили в реанимацию 19 мая. Спустя три дня она скончалась. Боец считает, что смерть дочери имела насильственные признаки, а виновными считает ее коллег-полицейских, которые "крышуют" наркотрафик и контрабанду.

Фото: Катерина Карнаухова (mukachevo.net)

"Екатерина скорее всего была убита из-за своей профессиональной деятельности, будучи лейтенантом Береговского отделения ГУ Национальной полиции Украины в Закарпатской области, вышла на след наркоторговцев. Требуем прозрачного и беспристрастного расследования смерти Екатерины Карнауховой и привлечения к уголовной ответственности всех причастных. В случае невыполнения наших требований мы будем вынуждены начать прямые действия для наказания всех причастных лиц", - написали на странице ВО "Свобода".

"Сообщение от медиков в день поступления пациентки не поступало, так как врачи не видели уголовной составляющей в истории болезни. Девушка в больнице провела три дня. В это время была предоставлена ​​справка из больницы в Береговское отделения полиции, что девушка не посещает работу, так как находится в медицинском учреждении. Так, открытая дело по ч. 1 ст. 115 УК с пометкой "естественная смерть" для того, чтобы по просьбе родителей провести дополнительную экспертизу", - сообщила спикер закарпатской милиции Татьяна Щеголева.

Сообщается, что предварительная экспертиза показала, что девушка умерла от аневризмы сосудов головного мозга. Следов насильственной смерти нет.

Напомним, в Одессе в общежитии нашли мертвой студентку.

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