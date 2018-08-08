"Фанати руки розірвуть": Ломаченко показав, як "забиває" цвяхи кулаками (відео)

Фото: Василь Ломаченко (РБК-Україна)

Фанати вважають, що Ломаченко змонтував відео або ж просто "змахлював"

Відомий український боксер, чемпіон світу в напівлегкій вазі за версією WBO (2014-2016), в другій напівлегкій вазі за версією WBO (2016-2018), легкій вазі за версією WBA Василь Ломаченко показав фанам приголомшливе відео, як голими руками заганяє цвях у колоду. Запис він опублікував на своїй сторінці в Іnstagram.

Спортсмен вирішив похвалитися своєю силою. На відео видно, як Василь бере великий цвях "сотку" і забиває його в колоду.

Запис набрав за короткий час понад 370 тисяч переглядів.

Публікація від LOMA (@lomachenkovasiliy) 7 Сер 2018 в 10:21 PDT

Користувачі соцмережі були в захваті від такого відео і здивувалися силою боксера.

Скріншот коментарів (instagram.com/lomachenkovasiliy)

Але деякі юзери з недовірою поставилися до цього ролика, вважаючи, що Ломаченко розіграв фанів і змонтував відео або ж просто "змахлював".

"Ну і приколіст ти Вася", "Між вінцями, де клоччя лягають, в порожнечу увігнав", "Ахахха! А кажуть, що у боксерів немає чуства гумору", - пишуть в мережі.

Скріншот коментарів (instagram.com/lomachenkovasiliy)

Скріншот коментарів (instagram.com/lomachenkovasiliy)

Раніше одягнена в костюм русалки дівчина підпалила руку Василю Ломаченко. В результаті трюку спортсмен не постраждав – фокус пройшов успішно.

Ще ми писали, що українці розкритикували Ломаченко за підтримку хресного ходу УПЦ МП.

Також повідомлялося, що Ломаченко здивував компанією за сніданком.

"Ланч в компанії Василя Ломаченка та Сильвестра "Rocky" Сталонне", - зазначається на сторінці боксера.

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