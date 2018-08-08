"Фанати руки розірвуть": Ломаченко показав, як "забиває" цвяхи кулаками (відео)

Фанати вважають, що Ломаченко змонтував відео або ж просто "змахлював"
Відомий український боксер, чемпіон світу в напівлегкій вазі за версією WBO (2014-2016), в другій напівлегкій вазі за версією WBO (2016-2018), легкій вазі за версією WBA Василь Ломаченко показав фанам приголомшливе відео, як голими руками заганяє цвях у колоду. Запис він опублікував на своїй сторінці в Іnstagram.
Спортсмен вирішив похвалитися своєю силою. На відео видно, як Василь бере великий цвях "сотку" і забиває його в колоду.
Запис набрав за короткий час понад 370 тисяч переглядів.
Користувачі соцмережі були в захваті від такого відео і здивувалися силою боксера.
Скріншот коментарів (instagram.com/lomachenkovasiliy)
Але деякі юзери з недовірою поставилися до цього ролика, вважаючи, що Ломаченко розіграв фанів і змонтував відео або ж просто "змахлював".
"Ну і приколіст ти Вася", "Між вінцями, де клоччя лягають, в порожнечу увігнав", "Ахахха! А кажуть, що у боксерів немає чуства гумору", - пишуть в мережі.
Скріншот коментарів (instagram.com/lomachenkovasiliy)
Скріншот коментарів (instagram.com/lomachenkovasiliy)
Раніше одягнена в костюм русалки дівчина підпалила руку Василю Ломаченко. В результаті трюку спортсмен не постраждав – фокус пройшов успішно.
Ще ми писали, що українці розкритикували Ломаченко за підтримку хресного ходу УПЦ МП.
Також повідомлялося, що Ломаченко здивував компанією за сніданком.
"Ланч в компанії Василя Ломаченка та Сильвестра "Rocky" Сталонне", - зазначається на сторінці боксера.
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