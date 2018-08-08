"Фанаты руки разорвут": Ломаченко показал, как "забивает" гвозди кулаками (видео)

Фото: Василий Ломаченко (РБК-Украина)

Фанаты считают, что Ломаченко смонтировал видео или же просто "сжульничал"

Известный украинкий боксер, чемпион мира в полулегком весе по версии WBO (2014—2016), во втором полулегком весе по версии WBO (2016—2018), легком весе по версии WBA Василий Ломаченко показал фанам потрясающее видео, как голыми руками загоняет гвоздь в бревно. Запись он опубликовал на своей странице в Іnstagram.

Спортсмен решил похвастаться своей силой. На видео видно, как Василий берет большой гвоздь "сотку" и забивает его в бревно.

Запись набрала за короткое время более 370 тысяч просмотров.

Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy) 7 Авг 2018 в 10:21 PDT

Пользователи соцсети были в восторге от такого видео и удивились силой боксера.

Скриншот комментариев (instagram.com/lomachenkovasiliy)

Но некоторые подписчики с недоверием отнеслись к этому ролику, считая, что Ломаченко разыграл фанов и смонтировал видео или же просто "сжульничал".

"Ну и приколист ты Вася", "Между венцами, где пакля ложатся, в пустоту вогнал", "Ахахха! А говорят что у боксеров нет чуства юмора", - пишут в сети.

Скриншот комментариев (instagram.com/lomachenkovasiliy)

Скриншот комментариев (instagram.com/lomachenkovasiliy)

Ранее переодетая в костюм русалки девушка подожгла руку Василию Ломаченко. В результате трюка спортсмен не пострадал – фокус прошел успешно.

Еще мы писали, что украинцы раскритиковали Ломаченко за поддержку крестного хода УПЦ МП.

Также сообщалось, что Ломаченко удивил компанией за завтраком.

"Ланч в компании Василия Ломаченко и Сильвестра "Rocky" Сталонне", - отмечается на странице боксера.

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