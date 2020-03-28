Фаст-фуд відносини: Sysuev представив нову україномовну пісню (відео)

Український артист Sysuev, який не так давно випустив трек "Worth It", презентував новий україномовний сингл "Знайомі Незнайомці".

У новому мелодійному синглі артист експериментує з жанрами, додає більш танцювальне звучання у звичний для нього R&B вайб, дещо повертаючи нас у музичну епоху панування Maxwell, D’Angelo, Erykah Badu і The Roots, яких так полюбляє артист з раннього дитинства.

Візуальною підтримкою синглу виступає яскраве артхаусне відео, в якому ми можемо спостерігати історію стосунків закоханої пари з несподіваними алегоріями. Прекрасно знятий візуальний ряд, цікаві символи, зачаровуючі сцени на початку і в кінці кліпу дуже вдало поєднуються з емоційною складовою пісні "Знайомі Незнайомці".

"Ми діти урбану. Живемо на повну. Щодня нові захоплення. Свайп у Tinder, фаст-фуд відносини. Ми боїмося надто близьких стосунків і намагаємося загасити свої почуття в обіймах не тих, кого дійсно кохаємо. Пережив усе це на власному досвіді. Важливо у цьому вирі солодкої пристрасті не розучитися любити по справжньому", - розповідає Sysuev.

Sysuev - Знайомі Незнайомці

Раніше ми писали про те, що українська співачка випустила альбом-сатиру на сучасне суспільство.