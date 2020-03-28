Фаст-фуд отношения: Sysuev представил новую украиноязычную песню (видео)

Украинский артист Sysuev, который не так давно выпустил трек "Worth It", презентовал новый украиноязычный cингл "Знайомі Незнайомці".

В новой мелодичной песне артист экспериментирует с жанрами, добавляет более танцевальное звучание в привычный для него R&B вайб, не много возвращая нас в музыкальную эпоху Maxwell, D'Angelo, Erykah Badu и The Roots, которых так любит артист с раннего детства.

Визуальной поддержкой сингла выступает яркое артхаусное видео, в котором мы можем наблюдать историю отношений влюбленной пары с неожиданными аллегориями. Прекрасно снятый визуальный ряд, интересные символы, завораживающие сцены в начале и в конце клипа, очень удачно сочетаются с эмоциональной составляющей песни "Знайомі Незнайомці".

"Мы дети урбана. Живем на полную. Ежедневно новые увлечения. Свайп в Tinder, фаст-фуд отношения. Мы боимся слишком близких отношений и пытаемся погасить свои чувства в объятиях не тех, кого действительно любим. Пережил все это на собственном опыте. Важно в этом водовороте сладкой страсти не разучиться любить по-настоящему", - рассказывает Sysuev.

Sysuev - Знайомі Незнайомці

Ранее мы писали о том, что украинская певица выпустила альбом-сатиру на современное общество.