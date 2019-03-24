Файне Місто: в Україну їде культовий гурт

Фестиваль "Файне Місто" (фото: прес-служба)

Arch Enemy виступлять на фестивалі "Файне Місто"

Фестиваль "Файне Місто" оголосив хедлайнера зі Швеції. Так, до списку таких груп, як Kadebostany, Powerwolf і Eluveitie додалася ще одна культова команда - Arch Enemy.

Багато хто звик до того, що фестиваль "Файне Місто" - в першу чергу рок-фестиваль. Але цього року організатори фестивалю вирішили зробити лайн-ап максимально різноманітним.

Arch Enemy (фото: прес-служба)

"Бачили в соціальних мережах обурення про те, що ми "спопсились" і в нашому лайн-апі багато занадто форматних артистів. Що ж, любителі гарного тяжеляка, тримайте подарунок!" - коментують організатори.

Arch Enemy останній раз були в Україні в 2014-му, але фани не забули цей виступ досі. Основна музична філософія гурту не змінилася за двадцять з гаком років. Музиканти ретельно складають пісні і стежать за кожною мелодією з тих сотень, що звучать у їх гітарах.

Arch Enemy - The Eagle Flies Alone

Раніше фестиваль UPark 2019 оголосив нового хедлайнера.