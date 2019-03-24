Файне Місто: в Украину едет культовая группа

Фестиваль "Файне Місто" (фото: пресс-служба)

Arch Enemy выступят на фестивале "Файне Місто"

Фестиваль “Файне Мiсто” объявил хэдлайнера из Швеции. Так, к списку таких групп, как Kadebostany, Powerwolf и Eluveitie добавилась еще одна культовая команда - Arch Enemy.

Многие привыкли к тому, что фестиваль "Файне Мiсто" - в первую очередь рок-фестиваль. Но в этом году организаторы фестиваля решили сделать лайн-ап максимально разнообразным.

Arch Enemy (фото: пресс-служба)

"Видели в социальных сетях возмущения о том, что мы "спопсились" и в нашем лайн-апе много слишком форматных артистов. Что же, любители хорошего тяжеляка, держите подарок!" - комментируют организаторы.

Arch Enemy последний раз были в Украине в 2014-м, но фаны не забыли это выступление до сих пор. Основная музыкальная философия группы не изменилась за двадцать с лишним лет. Музыканты тщательно составляют песни и следят за каждой мелодией из тех сотен, что звучат в их гитарах.

Arch Enemy - The Eagle Flies Alone

Ранее фестиваль UPark 2019 объявил нового хедлайнера.