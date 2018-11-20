"Фейкова сталінська історія": Забужко жорстко висловилася про московську церкву в Україні

Фото: Оксана Забужко (РБК-Україна)

Створенням автокефальної церкви ми відновлюємо ранньомодерний формат "мазепиної" України, вважає знаменита письменниця

У жовтні 2018 року Синод Вселенського патріархату підтвердив своє рішення надати автокефалію церкві в Україні. Щоб отримати автокефалію, потрібно провести Собор українських архієреїв. Вони мають створити нову помісну церкву й обрати предстоятеля. Очікується, що об'єднавчий собор української православної церкви відбудеться вже найближчим часом.

Наскільки і чому саме надання Томосу – важлива історична для України подія? З таким питанням Styler звернувся до знаменитої української письменниці Оксани Забужко, щоб дізнатись її думку.

"Можливість торкнутись історії руками"

"Давайте говорити відверто: що ще важливіше було за 21 сотню років? Християнській церкві – два тисячоліття, розумієте? І коли дехто починає казати, що у 21 сторіччі такі питання чомусь неважливі, коли люди, як їм жити на світі плюс-мінус сімдесят років, дозволяють собі судити інституцію, якій понад дві тисячі років, то це трошки смішно", - коментує таку думку Оксана Забужко.

За її словами, треба мати як мінімум пошану до інституції, яка витримала понад дві тисячі років.

"Раз вона протривала дві тисячі років, значить щось у цьому є і до цього треба ставитися принаймні з респектом і інтересом. Бо перед нами було вісімдесят поколінь, які в цій інституції щось знаходили. І коли вісімдесят перше покоління починає кричати, що "ми ж у 21 сторіччі", це виглядає інфантильно", - звертає увагу вона.

Фото: "Це масштабна подія, яка заслуговує аналітичної оцінки істориків, релігіє знавців, політологів" - Оксана Забужко (РБК-Україна)

Надання Україні Томосу – це глобальна подія історичного масштабу, вважає Оксана Забужко

"Це масштабна подія, яка заслуговує аналітичної оцінки істориків, релігіє знавців, політологів. Коротше кажучи, оцінки всього гуманітарного сектору. І це якраз можливість всім нам, що називається, торкнутись історії руками", - додає письменниця.

"Ми відновлюємо, відчищаємо ранньомодерний формат "мазепиної" України"

Також недавно звучали думки навіть про те, що УПЦ МП погрожує відлучити від церкви прихильників автокефалії.

"Але те, що вони там переживають - це їхні питання! Так, у них проблеми, і у них "підгоряє", поза всяким сумнівом. Але вибачайте, це їхні проблеми! Ну а ми нарешті повертаємося до прямого діалогу з тим самим Царгородом, з Константинополем. Ми відновлюємо, відчищаємо ранньомодерний формат "мазепиної" України. Це проект мазепиної України, до якого ми повертаємося. Ми повертаємося до того проекту, коли у 17 та на початку 18 століття українці вирішували, чи їм розбудовувати православну імперію із центром у Москві, чи їм будувати ось цю саму гілку, ось цей пояс від Стокгольму до Стамбулу", - каже Оксана Забужко.

Фото: "Зараз проблеми УПЦ МП нас ніяким чином нас обходити не повинні" – Оксана Забужко (РБК-Україна)

Раніше Оксана Забужко казала, що у 1990-ті ФСБ вербувала талановиту українську молодь в тому числі й через УПЦ МП. Сьогодні ми нагадали письменниці, що серед священників УПЦ МП через надання Україні Томосу поширюються неспокійні настрої.

"Є таке діло. Ну і що? - відреагувала письменниця. – Так, у них зараз дуже серйозні проблеми саме у зв’язку з тим, що це все - фейкова історія сталінської церкви, і ось воно нарешті полізло. "Брехнею світ пройдеш, та назад не вернешся" - гарне старе прислів'я, і саме час його зараз згадати. Вони увесь світ пройшли і назад не вернуться. Тому це їхні проблеми. Зараз проблеми УПЦ МП нас ніяким чином нас обходити не повинні".

Нагадаємо, раніше Оксана Забужко висловилася про війну на Донбасі, політичні фейки та "феномен залиплої клавіші".

Також знаменита українська письменниця висловила думку про те, що станеться після розпаду Росії.

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