"Фейковая сталинская история": Забужко жестко высказалась о московской церкви в Украине

Фото: Оксана Забужко (РБК-Украина)

Созданием автокефальной церкви мы восстанавливаем раннеомодерный формат "мазепинской" Украины, считает знаменитая писательница

В октябре 2018 года Синод Вселенского патриархата подтвердил свое решение предоставить автокефалию церкви в Украине. Чтобы получить автокефалию, нужно провести Собор украинских архиереев. Они должны создать новую поместную церковь и избрать предстоятеля. Ожидается, что объединяющий собор украинской православной церкви состоится уже в ближайшее время.

Насколько и почему именно предоставление Томоса – важное историческое для Украины событие? С таким вопросом Styler обратился к знаменитой украинской писательнице Оксаны Забужко, чтобы узнать ее мнение.

"Возможность прикоснуться к истории руками"

"Давайте говорить откровенно: что еще важнее было за 21 сотню лет? Христианской церкви – два тысячелетия, понимаете? И когда кое-кто начинает говорить, что в 21 веке такие вопросы почему-то неважные, когда люди, которым жить на свете плюс-минус семьдесят лет, позволяют себе судить институцию, которой более двух тысяч лет, то это немножко смешно", - комментирует такое мнение Оксана Забужко

По ее словам, надо иметь как минимум уважение к институции, которая просуществовала более двух тысяч лет.

"Раз она пробыла две тысячи лет, значит что-то в этом есть и к этому надо относиться по крайней мере с респектом и интересом. Потому что перед нами было восемьдесят поколений, которые в этой институции что-то находили. И когда восемьдесят первое поколение начинает кричать, что "мы же в 21 веке", это выглядит инфантильно", - обращает внимание она.

Фото: "Это масштабное событие, которое заслуживает аналитической оценки историков, знатоков религии, политологов" - Оксана Забужко (РБК-Украина)

Предоставление Украине Томоса – это глобальное событие исторического масштаба, считает Оксана Забужко.

"Это масштабное событие, которое заслуживает аналитической оценки историков, знатоков религии, политологов. Короче говоря, оценки всего гуманитарного сектора. И это как раз возможность всем нам, что называется, прикоснуться к истории руками", - добавляет писательница.

"Мы восстанавливаем, отчищаем раннеомодерный формат "мазепинской" Украины"

Также недавно звучали мнения даже о том, что УПЦ МП грозит отлучить от церкви сторонников автокефалии.

"Но то, что они там переживают - это их вопрос! Да, у них проблемы, и у них "подгорает", вне всякого сомнения. Но извините, это их проблемы! Ну а мы наконец возвращаемся к прямому диалогу с тем самым Царьградом, с Константинополем. Мы восстанавливаем, отчищаем раннеомодерный формат "мазепинской" Украины. Это проект "мазепинской" Украины, к которому мы возвращаемся. Мы возвращаемся к тому проекту, когда в 17 и в начале 18 века украинцы решали, строить ли им православную империю с центром в Москве, или им строить вот эту самую ветку, вот этот пояс от Стокгольма до Стамбула", - говорит Оксана Забужко.

Фото: "Сейчас проблемы УПЦ МП нас никаким образом нас волновать не должны" – Оксана Забужко (РБК-Украина)

Ранее Оксана Забужко говорила, что в 1990-е ФСБ вербовала талантливую украинскую молодежь в том числе и через УПЦ МП. Сегодня мы напомнили писательнице, что среди священников УПЦ МП из-за предоставления Украине Томоса распространяются неспокойные настроения.

"Есть такое дело. Ну и что? - отреагировала писательница. – Да, у них сейчас очень серьезные проблемы именно в связи с тем, что это все - фэйковая история сталинской церкви, и вот оно наконец полезло. "Ложью мир пройдешь, да назад не вернешься" - хорошая старая пословица, и самое время ее сейчас вспомнить. Они весь мир прошли и назад не вернутся. Поэтому это их проблемы. Сейчас проблемы УПЦ МП нас никаким образом нас волновать не должны".

Напомним, ранее Оксана Забужко высказалась о войне на Донбассе, политических фейках и "феномене залипшей клавиши".

Также знаменитая украинская писательница выразила мнение о том, что случится после распада России.

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